كأس أمم أفريقيا .. منتخب مصر يستهدف «الثامنة» أمام السنغال الطامح للبطولة الأولى

يستضيف ملعب باول بيا مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بين منتخب مصر ومنافسه السنغال اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء.

ونجح منتخب مصر في عبور الكاميرون - مستضيف البطولة- في دور نصف النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي .

ويسعي رفاق محمد صلاح في تحقيق اللقب الغائب عن الجماهير المصرية منذ آخر تتويج عام 2010 .

وتوّج منتخب مصر علي مدار التاريخ بـ 7 بطولات كأس أمم أفريقيا متسيدًا بها القارة السمراء .

علي جانب آخر يحاول منتخب السنغال تحقيق اللقب الأول في تاريخه من بطولة كأس أمم أفريقيا خصوصا بعد حصوله علي الوصافة في البطولة لعام 2019 .

جائزة بطولة كأس أمم أفريقيا



و تشهد بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 زيادة جديدة في قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة فى البطولة لتصل إلى 23.7 مليون دولار بزيادة قدرها 1.8 مليون دولار.

ويحصل المنتخب المتوج بـ اللقب على 4.5 مليون دولار .

بينما يحصل الوصيف علي 2.5 مليون دولار وتحصل المنتخبات المتأهلة لـ نصف النهائي علي مليوني دولار بدلا من مليون ونصف مليون دولار في البطولة السابقة.



بينما تحصل الفرق المتأهلة لـ ربع النهائي علي مليون دولار مقابل 700 ألف دولار فى النسخة الأخيرة.