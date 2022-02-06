مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة الرئيس للصين شملت تشاور ثنائي عن "سد النهضة"

علاقات الصين مع أثيوبيا تاريخية

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، تعقيبا على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ "بكين"، أن العلاقات المصرية بين مصر والصين علاقات متجذرة وتشمل كل مجالات التعاون الثنائي، ولها خلفية تاريخية على المستوى الرسمي ومستوى الشعبيين.

وأضاف السفير حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري" والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن عوة الصين الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد حرصها على العلاقات الثنائية مع مصر، موضحا أن التعاون المصري الصيني شمل التطورات الأمنية المصرية وعلى سبيل المثال قضية سد النهضة.

وتابع "هريدي"، أن الصين لها علاقات تاريخية مع أثيوبيا والذي دفع للتشاور الثنائي في قضية سد النهضة، وكذالك القضايا التي تمس الأمن القومي العربي وتطورات القضية الفلسطينية .

وعرضت فضائية "تن" تقريرًا مفصلاً عن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين.

وأفاد التقرير، أنه في اليوم الثالث من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الصينية بكين استقبل الرئيس الصيني شي جين بينج الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بحثا تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وتابع التقرير، أنه في نهاية الزيارة غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة بكين عقب مشاركته في فعاليات دورة ألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عائدًا بسلامة الله إلى أرض الوطن.

