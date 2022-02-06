بالقانون الجديد .. عقوبات رادعة لإثارة الشغب والعنف أثناء المباريات

بالنسبة للحالات الفردية أو المجموعات التي تتسم بشدة إنتمائها لفريقها الرياضي، تتسم ملامح التشجيع لها بالتعصب والإنحياز للفريق المفضل دون غيره ، وفي كثير من الأحيان تنشب الصراعات مع مشجعي الفريق المقابل ، ومن ثم تطور الأمور بأفعال تصل للعنف والشغب مما تؤدي إلي أضرار وخسائر جسيمة سواء في الأرواح أو الممتلكات.

وفي هذا الصدد وضع قانون الرياضة الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب السابق، عددا من العقوبات لمواجهة أعمال الشغب والعنف، سواء كان ذلك داخل الملاعب والمنشآت الرياضية أو خارجها .

عقوبات الشغب والعنف

ووفقا للقانون، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشأة رياضية ولو فى غير ممارسة نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية:

- حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.

- حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.

كما يعاقب القانون بـالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة، ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض".