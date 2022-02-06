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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد الشناوي عبر انستجرام: رحم الله الطفل ريان

الطفل المغربي ريان
الطفل المغربي ريان

نعي محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر، الطفل المغربي ريان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر محمد الشناوي صورة للطفل ريان عبر خاصيه الاستوري، وعلق عليها كاتبًا: “رحم الله الطفل ريان”.

وقال مسؤولان حكوميان في المغرب إن الطفل ريان توفي قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليه في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت، حسب وكالة "رويترز".

وتمكن رجال الإنقاذ من استعادة جثة الطفل ريان، بعد إزالة جزء كبير من التلال المجاورة وحفر ممر أفقي في البئر.

وكان الديوان الملكي في المغرب أعلن، امس السبت، وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون.

وأفاد بيان للديوان الملكي في المغرب أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".

محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر منتخب مصر الطفل المغربي ريان ريان الطفل ريان

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