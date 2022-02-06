عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إطلاق فيلم كارتون لرفع الوعي السياحي والأثري للأطفال

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

أطلقت وزارة السياحة والآثار فيلم كارتون للأطفال لتوعيتهم بأهمية السياحة والآثار والممارسات السياحية الإيجابية التي يجب التحلى بها مع السائحين.

يأتي الفيلم ضمن حملة "سفير السياحة" التي أطلقتها الوزارة لتنمية الوعي السياحي والأثري لدي فئات الشعب المصري المختلفة والإرتقاء بالعنصر البشري من العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية بما يضمن الاستدامة في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى اكسابهم المهارات والسلوكيات الواجب اتباعها تجاه الزائر من أجل تحسين تجربة الزائر لتلك الأماكن.

وجاء إطلاق هذا الفيلم فى إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة المصرية المصرية العامة للتنشيط السياحي ودار نهضة مصر للنشر والذي من خلاله سيتم إطلاق سلسلة من الأفلام التوعوية القصيرة لنشر ثقافة التعامل الصحيح مع زائري الأماكن السياحية والأثرية.

وأشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب إلى أن هذه الأفلام التوعوية تعد من أفضل وسائل نشر الوعي وجذب انتباه الطفل خاصة وأنه يستطيع مشاهدتها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، موضحة أنه سيتم بثها أيضا فى المتاحف ومراكز  الزوار بالأماكن الأثرية.

وأضافت أن وزارة السياحة والآثار تضع على رأس أولوياتها ملف رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات الشعب المصري من أطفال وكبار  وهو ما يأتي في إطار أهداف استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة لرفع الوعى السياحى والأثرى للفئات المتعاملة بصورة مباشرة مع السائحين، ودمج وإشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق الأثرية والسياحية في عملية التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية ورفع كفاءة الموارد البشرية.

وأعربت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة مؤسسة نهضة مصر عن سعادتها بهذا التعاون، موضحة أن إنتاج هذا الفيلم استغرق قرابة الستة أشهر تحت إشراف وزارة السياحة والآثار.

واعتبرت الفيلم خطوة نحو تعديل الممارسات الخاطئة بالأماكن السياحية والأثرية والتي يأتي لمشاهدتها الزائرين من المصريين والسائحين من مختلف دول العالم، وذلك في إطار رسالة المؤسسة بالسعي دومًا لخلق أجيال واعية ومثقفة تكون واجهة مشرفة لمصر.

وزارة السياحة والآثار فيلم كارتون للأطفال لتوعيتهم بأهمية السياحة والآثار أهمية السياحة والآثار الممارسات السياحية الإيجابية سفير السياحة

ترشيحاتنا

بتخفيضات 70%.. الأوكازيون الشتوي 2022 ينطلق غدا

جورجيا تعرب عن ترحيبها بإجراءات الحفاظ على السلام في أوكرانيا

نجم الزمالك يؤدى تدريبات تأهيلية استعدادا لدوري أبطال أفريقيا

مش بس الشتا.. أسباب غير متوقعة للكسل والخمول

فنانة سودانية شهيرة تكشف تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي.. ما القصة؟ “فيديو”

بمواصفات رائدة.. أفضل هواتف سامسونج في الأسواق السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر ضد السنغال..«كاف» يمنع كيروش من التواجد مع المنتخب في غرف الملابس

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

الخوف والبرد أم النزيف.. ما السبب الطبي لوفاة الطفل ريان ؟

مصر والسنغال .. كاف يدرس بدء النهائي الإفريقي بدقيقة حداد على ريان

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

إلغاء عقوبة داوود.. كاف يصدر بيانا رسميا قبل موقعة مصر والسنغال

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

بيتجنن لما بيشوف دم..دافع نفسي مثير وراء مقتل أسرة كاملة في مذبحة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي أمم إفريقيا.. تحديث

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

هيئة الأرصاد للمواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة نهارا.. فيديو

مباراة مصر والسنغال.. أرقام قياسية للفراعنة أمام أسود التيرانجا “فيديو”

لـ دنيا سمير غانم.. حلا أسدي تطرح أغنية "شكرا ما تكفيش" |فيديو

كيف تفاعل العالم مع وفاة الطفل ريان وكيف تلقى والداه الخبر .. شاهد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ