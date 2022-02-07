تطورات جديدة.. تفاصيل مهمة كشفتها النيابة في مذبحة شقة الزمالك

كشفت النيابة العامة عن تفاصيل جديدة في التحقيقات فى واقعة "مذبحة الزمالك" التي أدت إلى مقتل أربعة أشخاص، وإصابة سيدة توفيت بعد نقلها للمستشفى، جراء إطلاق أحد المتوفين أعيرة نارية صوب الباقين قبل أن يقتل نفسه داخل وحدة سكنية بالزمالك، حيث تلقت النيابة العامة إخطارا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تطورات مذبحة الزمالك

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن ما قام به هذا الشاب من قتل الأفراد ثم قتل نفسه هو تصرف اندفاعي انفعالي لحظي، نتيجة فقدان السيطرة على الذات، لذلك هو شخصية عصبية، فعندما تعرض هذا الشخص لضغط نفسي شديد نتيجة الاختلافات في وجهات النظر حدث له هذا التصرف الذي يطلق عليه "الجنون".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.