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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يطالب بخروج "حمدي والنني".. وفايق: اجبر بخاطرنا يارب

منتخب مصر
منتخب مصر

سيطر التعادل السلبي على مجريات الوقت الأصلى بين منتخب مصر ونظيره السنغالي على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه على تويتر: "‏يارب فرحنا.. يارب اجبر بخاطرنا.. يارب اللاعيبه دي انتحرت في البطولة.. يارب وفقهم يارب 🙏🇪🇬".

وتابع سيف زاهر وكتب عبر تويتر: "معانا يارب".

وطالب ميدو بخروج حمدى فتحى والنني، كما طالب إبراهيم سعيد بخروج مروان حمدى ودخول محمد شريف.

مشوار المنتخب في كأس الأمم الأفريقية 

وكان المنتخب الوطنى بدأ  مشواره في بطولة أمم إفريقيا بهزيمة مفاجئة من نيجيريا بهدف نظيف بدور المجموعات ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف ثم بنفس النتيجة على السودان  ليتأهل المنتخب  كثاني مجموعته برفقة نيجيريا، وفى مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4"

كما حقق المنتخب الفوز أمام المغرب فى ربع النهائى بنتيجة 2-1  وفاز المنتخب أمام الكاميرون  بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيحية في نصف نهائي البطولة"

بينما تأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمس نقاط عقب الفوز أمام زيمبابوي بهدف، والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود التيرانجا الفوز  على غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1، قبل أن تصعد للنهائى على حساب بوركينا فاسو".

ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، بينما لم يسبق لمنتخب السنغال التتويج باللقب".

 

إبراهيم سعيد منتخب مصر كأس الأمم الافريقية محمد شريف مروان حمدي نهائى كاس الامم احمد حسام ميدو

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