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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إلزام القادمين للبنان بحجر منزلي لحين ظهور نتيجة فحص كورونا بمطار بيروت

صدى البلد

أصدرت السلطات اللبنانية تعليمات جديدة للسماح بالدخول إلى الأراضي اللبنانية وذلك في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا ومتحوراته، حيث ألزمت جميع الركاب القادمين إلى لبنان والذين خضعوا لفحص PCR في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت بالحجر المنزلي لحين ظهور نتيجة الفحص الذي تم إجراؤه في المطار، حيث يتم إبلاغهم بالنتيجة خلال مدة تتراوح ما بين 24 و48 ساعة عبر رسالة نصية على الهاتف المسجل لدى إجراء فحص كورونا.


جاء ذلك في قرار وزعته وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، اليوم الأحد، على أن يبدأ تنفيذ الاجراءات الجديدة ابتداء من 15 فبراير الجاري.
وأكدت التعليمات الجديدة أنه في حال كانت نتيجة فحص الـPCR إيجابية، يتوجب على الراكب الاتصال فورا على الخط الساخن للكورونا في وزارة الصحة بلبنان وذلك في حال لم يتم التواصل معه من قبل فريق الوزارة.


وأعفى القرار الجديد القادمين إلى لبنان من إجراء فحص PCR أو اختبار كورونا السريع في الدول القادمين منها في حال كانوا ملقحين بالكامل بأي من لقاحات كورونا منذ فترة لا تتعدى ستة أشهر، بحيث يتم إعفاء الحاصل على اللقاحات ذات الجرعة الواحدة أو على جرعتين او ثلاثة منذ فترة لا تزيد عن 6 أشهر، بشرط ان يقوموا بتحميل الوثائق والشهادات الرسمية التي تثبت ذلك على المنصة الخاصة بوزارة الصحة اللبنانية للحصول على تصريح مرور، على أن يخضع المعفيون من الـPCR بالدول القادمين منها للفحص فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي.


وسمح القرار الجديد لطواقم الطائرات القادمة والذين يدخلون إلى لبنان لمدة لا تزيد على 48 ساعة بعدم إجراء فحص PCR عند وصولهم إلى المطار، على أن يلتزموا الحجر في أماكن إقامتهم طوال فترة وجودهم بلبنان.
ونص القرار الجديد استمرار العمل بالزام جميع الركاب بالتسجيل على المنصة الاليكترونية لوزارة الصحة وإجراء فحص كورونا لدى الوصول للمطار وذلك باستثناء الأطفال دون 12 عاما وقوات اليونيفيل. كما الزم القرار جميع الراغبين بالقدوم إلى لبنان من غير المستثنين بدفع 30 دولار عبر المنصة الاليكترونية للوزارة.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد سجلت قبل أيام أعلى معدل إصابات بكورونا منذ ظهور الفيروس بأكثر من 10 آلاف حالة في يوم واحد.

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