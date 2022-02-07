أسد التيرانجا يفرض كلمته.. ليفربول يهنئ ساديو ماني عقب الفوز بكأس الأمم الأفريقية

وجه نادي ليفربول التهنئة لـ ساديو ماني لاعب منتخب السنغال الأول لكرة القدم بعد فوزه ببطولة كأس أمم إفريقيا مساء أمس، على حساب منتخب مصر.

وتلاقى المنتخبان في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا، البطولة التي استضافتها الكاميرون، حيث فازت السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

وشارك ساديو ماني في المباراة بأكملها وأهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، ونفذ ركلة الترجيح التي منحت السنغال الفوز.

وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أسد التيرانجا يفرض سطوته على إفريقيا، كل التهاني لساديو ماني على فوزه رفقة المنتخب السنغالي بـكأس الأمم الإفريقية".

وأضاف النادي الإنجليزي: "ونتمنى لمحمد صلاح الأفضل فيما هو قادم".