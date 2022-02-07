عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ندى الكامل تخطف أنظار متابعيها بمكياج صاخب

ندى الكامل
ندى الكامل

حرصت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور.


تألقت ندى الكامل في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان شيفون مكشوف باللون الاسود، لم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ندى الكامل على خصلات شعرها الأنسيابي البني المنسدلة على كتفيها، ولفتت الأنظار بمكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.


أثار طلاق أحمد الفيشاوي، وندى كامل، الجدل الواسع، والصدمة من الجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد حالة الحب الكبيرة والرومانسية، التي كانت تظهر بينهما دائمًا في المناسبات العامة.


أعلنت ندى الكامل، انفصالها عن أحمد الفيشاوي، من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، معبره خلاله عن حزنها وانطفاء قلبها. 

 

IMG_٢٠٢٢٠٢٠٦_٠٤٣٩٤١
IMG_٢٠٢٢٠٢٠٦_٠٤٣٩٤١
IMG_٢٠٢٢٠٢٠٦_٠٤٤٠١٩
IMG_٢٠٢٢٠٢٠٦_٠٤٤٠١٩


 

إطلالة ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي بإطلالة تخطف الانظار مكياج صاخب اطلاله جريئه

ترشيحاتنا

بعد الخسارة.. صلاح عبدالله لـ لميس الحديدي : بلاش تضغطي علشان هعيط

كلام وهم.. عمرو أديب يهاجم الكاف لهذا السبب.. فيديو

الصحة: تسجيل 2301 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و59 وفاة

أبو العينين عن أداء المنتخب : خسرنا مباراة ولكننا كسبنا أبطالا شرفوا الكرة المصرية

عمرو أديب مشيدا بأداء الفراعنة: السماسرة الأوروبيون هيخطفوا نصف لاعبي المنتخب.. فيديو

ألبينا B8 جران كوبيه في إطلالة مميزة من بي إم دبليو |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

شاهد مباراة مصر والسنغال مجانا.. تردد القنوات الناقلة

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانا

مهاجم نادي الاتحاد عبدالرزاق "حمدالله" يتكفل لعائلة الطفل المغربي ريان بمنزل بكامل تجهيزاته

مصر ضد السنغال..«كاف» يمنع كيروش من التواجد مع المنتخب في غرف الملابس

مصر ضد السنغال.. أبو جبل يتصدى لركلة جزاء من ماني بعد 6 دقائق.. فيديو

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

طلاق نهائي.. قصة انفصال سعد الصغير عن زوجته الثانية برلنتي

بعد رحيل ريان.. توسلاته أدمت القلوب.. ما مصير الطفل فواز القطيفان؟ "فيديو"

أمم أفريقيا 2022.. وزير الرياضة يصل ملعب أوليمبي لحضور مباراة مصر والسنغال

فنانة سودانية شهيرة تكشف تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي.. ما القصة؟ “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ