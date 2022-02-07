ندى الكامل تخطف أنظار متابعيها بمكياج صاخب

حرصت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور.



تألقت ندى الكامل في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان شيفون مكشوف باللون الاسود، لم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ندى الكامل على خصلات شعرها الأنسيابي البني المنسدلة على كتفيها، ولفتت الأنظار بمكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.



أثار طلاق أحمد الفيشاوي، وندى كامل، الجدل الواسع، والصدمة من الجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد حالة الحب الكبيرة والرومانسية، التي كانت تظهر بينهما دائمًا في المناسبات العامة.



أعلنت ندى الكامل، انفصالها عن أحمد الفيشاوي، من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، معبره خلاله عن حزنها وانطفاء قلبها.

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