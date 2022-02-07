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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

MG تستهدف القيمة مقابل السعر في فئة إلى السيارات الرياضية بفضل Cyberster.. صور

MG  تستهدف القيمة
MG  تستهدف القيمة مقابل السعر في فئة إلى السيارات الرياضية ب

تتطلع MG إلى توسيع مجموعة منتجاتها بشكل كبير مع اقتراب العلامة التجارية من الذكرى المئوية لتأسيسها في عام 2024 بهدف جذب مشترين جدد في قطاعات جديدة والاستمرار في مسار السيارات الكهربائية.

MG  تستهدف القيمة مقابل السعر في فئة إلى السيارات الرياضية بفضل  Cyberster

خلال 16 عامًا منذ أن تم الاستحواذ عليها من قبل شركة SAIC الصينية المملوكة للدولة، أثبتت MG نفسها كشركة مصنعة رائدة للسيارات العائلية المجهزة جيدًا والموجهة نحو القيمة مقابل السعر، حيث بيعت أكثر من 52000 في جميع أنحاء أوروبا في عام 2021 اي أكثر بكثير من نصف التي كانت في المملكة المتحدة موطنها الروحي، وتخطط لمضاعفة هذا الرقم ثلاث مرات في عام 2022 في طريقها للوصول إلى مليون مبيعات عبر 100 سوق عالمي بحلول عام 2024.

MG  تستهدف القيمة مقابل السعر في فئة إلى السيارات الرياضية بفضل  Cyberster

سيكون إدخال سيارات جديدة أمرًا حاسمًا لتحقيق هذا الهدف، وتعد سيارة MG 5 SW EV و ZS EV  الكروس اوفر بالفعل من بين أكثر السيارات الكهربائية شهرة في أوروبا، وستسعى MG  للبناء على هذا النجاح من خلال جذب السائقين الشباب والمتحمسين من خلال خط إنتاج جديد كليًا مخصص لـ Cyber ​​في إشارة إلى سيارتها الجديد التي تضم خمس أولويات أساسية هي: المشاركة في الإبداع والشباب والتطور والاستجمام.

MG  تستهدف القيمة مقابل السعر في فئة إلى السيارات الرياضية بفضل  Cyberster

تم تحديد المبادرة لأول مرة في العام الماضي مع الكشف عن مفهوم Cyberster - سيارة رودستر كهربائية أشارت في الحال إلى تراث MG كشركة تصنيع سيارات رياضية بريطانية واستعرضت القدرات التقنية والوظائف لسياراتها المستقبلية.

MG  تستهدف القيمة مقابل السعر في فئة إلى السيارات الرياضية بفضل  Cyberster

تمت الموافقة على إنتاج Cyberster بعد معرض شنغهاي للسيارات كنتيجة لحملة تمويل جماعي ناجحة اشترك فيها أكثر من 5000 من المشترين المحتملين في منصة Cybercube التفاعلية من MG، مما سمح لهم بالإبلاغ عن تطوير السيارة المنتجة من المقرر الآن إطلاقه كجزء من احتفالات MG بالذكرى المئوية.

MG  تستهدف القيمة مقابل السعر في فئة إلى السيارات الرياضية بفضل  Cyberster

ستعتمد سيارة Cyberster على منصة جديدة تمامًا تم بناؤها عام 2017 من المفترض أن تصبح سيارة E-Motion coupé التجريبية سيارة إنتاج ، والتي تلغي هيكل الوحدة التقليدية الذي تستخدمه المركبات الكهربائية الحالية باسم زيادة كفاءة الإنتاج وكثافة الطاقة، ويُزعم أنه ينتج مسافة 800 كيلومتر 497 ميل.

 

السيارات الكهربائية SAIC العائلية عالمي

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