سجلت مازدا براءة اختراع لديها لتصميم محرك ثنائي سوبر تشارجر في الولايات المتحدة الامريكية، وهذا مثير للاهتمام لأن محطات توليد الطاقة ثنائية الأشواط ليست شيئًا تجده في أي سيارة حديثة خلال هذه الأيام.

كما لو أن دورة الاحتراق ثنائية الأشواط ليست رائعة بما فيه الكفاية فهناك المزيد من الميزات التي تجعل هذا المحرك رائعاً في الأحمال المنخفضة حيث يعمل المحرك باستخدام الاشتعال الذاتي المضغوط مثل الديزل، ثم يمكن أن ينتقل إلى احتراق الاشتعال عندما يكون تحت أحمال أعلى.

مازدا تسجل براءة اختراع لتصميم محرك سوبر تشارجر المذهل.. صور

تذكر براءة اختراع Mazda أيضًا استخدام توقيت الصمام المتغير للحفاظ على نسبة ضغط عالية أثناء التشغيل تحت الاشتعال الذاتي الشبيه بالديزل، وسيتغير التوقيت عند استخدام الإشعال بالشرارة لتقليل نسبة الضغط لمنع الخبط.

وإذا كان كل هذا يبدو مألوفًا فذلك لأن محرك Mazda's Skyactiv-X قادر أيضًا على الانتقال من الاشتعال الذاتي المضغوط إلى استخدام شمعة الإشعال حسب الظروف، وداخل بعض الأسواق يبيع صانع السيارات الياباني سيارة Mazda3 مع هذا المحرك.

مازدا تسجل براءة اختراع لتصميم محرك سوبر تشارجر المذهل.. صور

تقول براءة الاختراع إن هذا المحرك سوبرتشارجر ثنائي الأشواط قد حسن الاقتصاد في استهلاك الوقود ولكنه لا يذكر التصميم الذي يقارن به تلك الزيادة، وتعتبر انبعاثات العادم المرتفعة عمومًا نقطة الضعف الرئيسية للمطاحن ثنائية الشوط ، ولا تشير الوثائق إلى ما إذا كان هذا التصميم يوفر أي مزايا لهذه المشكلة.

لا يقدم التسجيل أي تلميحات حول نوايا Mazda لهذا المحرك من الصعب تخيل تطبيق خاص بالسيارات ما لم يكن لهذا التصميم انبعاثات واقتصادًا في استهلاك الوقود أفضل بكثير من المحرك التقليدي ثنائي الأشواط.