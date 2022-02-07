أخبار الفن: بيومي فؤاد يتعافى من فيروس كورونا و فريال يوسف تكشف سبب طلاقها

نشر قسم الفن العديد من الأخبارالمحلية و العالمية المهمة على مدار الساعات الماضية عن بيومي فؤاد وفريال يوسف وغيرهما:

أعلن الفنان بيومي فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، عبر برنامج حضرة المواطن، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

يحل اليوم الإثنين، عيد ميلاد الفنانة اللبنانية نادين نجيم التي قدمت العديد من الأعمال الهامة خلال الفترة الأخيرة .

تحل الفنانة التونسية فريال يوسف، ضيفة على برنامج «واحد من الناس»، اليوم الإثنين، مع الإعلامي عمرو الليثي، على شاشة قناة الحياة، لتكشف أسرار وكواليس خاصة عن مسيرتها الفنية وأسباب ابتعادها لمدة عامين عن الفن نتيجة تعرضها لحادث وكان متزامنا مع تصويرها فيلم «محمد حسين» مع النجم محمد سعد.

يحل اليوم الاثنين ، ذكرى وفاة الاعلامية سهير الإتربي ، والتي شغلت مناصب عديدة في التليفزيون المصري .

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان والمخرج نور الدمرداش ، الذي ينتمي لاسرة فنية كبيرة فزوجته هي الفنانة الراحلة كريمة مختار وابنه هو الاعلامي معتز الدمرداش