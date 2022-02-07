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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: بيومي فؤاد يتعافى من فيروس كورونا و فريال يوسف تكشف سبب طلاقها

صدى البلد

نشر قسم الفن العديد من الأخبارالمحلية و العالمية المهمة على مدار الساعات الماضية عن بيومي فؤاد وفريال يوسف وغيرهما:

 

بيومي فؤاد يتعافى من فيروس كورونا ويكشف عن عمره الحقيقي.. فيديو

 

أعلن الفنان بيومي فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، عبر برنامج حضرة المواطن، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

 

في عيد ميلاد نادين نجيم.. تعرف على عدد أولادها ومحطاتها الفنية

 

يحل اليوم الإثنين، عيد ميلاد الفنانة اللبنانية نادين نجيم التي قدمت العديد من الأعمال الهامة خلال الفترة الأخيرة .

 

فريال يوسف تكشف سبب طلاقها وتفاصيل ابتعادها عن الفن بسبب حادث

 

تحل الفنانة التونسية فريال يوسف، ضيفة على برنامج «واحد من الناس»، اليوم الإثنين، مع الإعلامي عمرو الليثي، على شاشة قناة الحياة، لتكشف أسرار وكواليس خاصة عن مسيرتها الفنية وأسباب ابتعادها لمدة عامين عن الفن نتيجة تعرضها لحادث وكان متزامنا مع تصويرها فيلم «محمد حسين» مع النجم محمد سعد.

 

في ذكرى وفاة الاعلامية سهير الإتربي.. تعرف على أهم محطاتها في التليفزيون المصري

 

يحل اليوم الاثنين ، ذكرى وفاة الاعلامية سهير الإتربي ، والتي شغلت مناصب عديدة في التليفزيون المصري .

في ذكرى وفاة نور الدمرداش..سر قبول كريمة مختار الزواج منه وسبب انفصاله عنها

 

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان والمخرج نور الدمرداش ، الذي ينتمي لاسرة فنية كبيرة فزوجته هي الفنانة الراحلة كريمة مختار وابنه هو الاعلامي معتز الدمرداش 

 

بيومي فؤاد فريال يوسف فيروس كورونا سيد على نادين نجيم

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