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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم في برنامج واحد من الناس

فريال يوسف تكشف سبب طلاقها وتفاصيل ابتعادها عن الفن بسبب حادث

فريال يوسف
فريال يوسف

تحل الفنانة التونسية فريال يوسف، ضيفة على برنامج «واحد من الناس»، اليوم الإثنين، مع الإعلامي عمرو الليثي، على شاشة قناة الحياة، لتكشف أسرار وكواليس خاصة عن مسيرتها الفنية وأسباب ابتعادها لمدة عامين عن الفن نتيجة تعرضها لحادث وكان متزامنا مع تصويرها فيلم «محمد حسين» مع النجم محمد سعد.

كما تتحدث عن عودتها ومشاركتها في فيلم «ماكو» وحكاية «سكر مر» من مسلسل «ورا كل باب»، وعن بدايتها وهل دخلت مجال الفن بالصدفة ومشاركتها الأولى في مصر من خلال فيلم «بالألوان الطبيعية» وردود الفعل على دورها، وهل تنوي الاستقرار في مصر؟.

وسوف تتحدث فريال عن أسرتها وعلاقتها بوالدها ووالدتها وزواجها لفترة قصيرة ثم الانفصال والعديد من الأسرار والكواليس الخاصة.

الفنانة فريال يوسف: حدوتة "سكر مر" ألقت الضوء على معاناة الأمهات 

 

قالت الفنانة فريال يوسف، إن نجاح حدوتة مسلسل "سكر مر" وراء مجهود ناس كتير وعلى رأسهم المخرج محمد عبد السلام والمؤلف أحمد عبد الفتاح وكل العناصر التي كانت متواجدة في العمل وبفضل ربنا أكيد.

 

وأضافت "فريال يوسف"، خلال لقائها ببرنامج" من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، قائلة: "عايزة أقول الله يكون في عون أى أم في المطلق فما بالك الأمهات اللي لديهم أولاد محتاجين رعاية خاصة ، إحنا تطرقنا لموضوع الأطفال الذين لديهم مرض السكر بنسبة عالية و لكن يوجد أطفال آخرون يعانون من أمراض كثيرة أخري".

 

وتابعت: "اللي كان عنده مشاهد عياط تأثر في العمل ده أوي لأنه كانت توجد مشاعر قوية والكلام كان مكتوب بطريقة عميقة جداً وقدرنا نوصل مشاعر كتيرة للناس".

كشفت الفنانة فريال يوسف، سر اختفائها عن الأعمال الفنية لفترة، وتفاصيل الوعكة الصحية التي مرت بها.

 

لم أخبر عائلتي.. الفنانة فريال يوسف تتحدث عن وعكتها الصحية

 

وقالت فريال يوسف في حوارها في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "تعرضت لوعكة صحية في 2018، ولم اخبر أحد أنني مريضة حتى أنني لم أخبر عائلتي".

 

وأضافت فريال يوسف: "رحلة علاجي كانت بين مصر وألمانيا، والأمر شخصي ولا أحب أن أتحدث عن تفاصيل الوعكة الصحية التي مريت بها".

 

 وتابعت فريال يوسف: "أنا بقيت أحسن بنسبة 80 % ورجعت لشغلي، وزمان لما كنت تعبانة مكنتش قادرة اعمل مسلسلات بسبب مرضي، وكنت اتبع برنامج علاجي وضعه الأطباء لي".

 

وأكملت فريال يوسف: "أنا لا أبحث عن ترند ولا أبحث عن استعطاف الناس ولذلك لم أعلن تفاصيل الوعكة الصحية التي مريت بها".

فريال يوسف الفنانة التونسية فريال يوسف برنامج واحد من الناس عمرو الليثي قناة الحياة

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