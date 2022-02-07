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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد نادين نجيم.. تعرف على عدد أولادها ومحطاتها الفنية

نادين نجيم
نادين نجيم

يحل اليوم الإثنين، عيد ميلاد الفنانة اللبنانية نادين نجيم التي قدمت العديد من الأعمال الهامة خلال الفترة الأخيرة .

طفولتها:

نادين نجيم الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية، ولدت في السابع من فبراير عام 1984 في بيروت بلبنان، وتعود أصول عائلتها إلى سهل البقاع، والدها كان يعمل خياطا ويحمل الديانة المسيحية وهي كذلك أيضاً، أما والدتها فهي تونسية مسلمة.

دراستها وحصولها على لقب ملكة جمال لبنان:

 

ودرست نادين نجيم في قسم إدارة الأعمال، ثم أخذت إجازة وعملت في مجال عرض الأزياء في عمر السادسة عشر عاماً، شاركت في مسابقة ملكات جمال لبنان وحصلت على لقب ملكة جمال لبنان عام 2004، وشاركت بعد ذلك في العديد من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.

 

بدايتها الفنية:

بدأت الفنانة نادين نجيم مسيرتها الفنية عام 2009 عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري لتشارك في مسلسل بعنوان “خطوة حب” مع الفنان عمار شلق، والذي حصلت من خلاله على جائزة “الموريكس دور” عام 2010، ثم شاركت بعد ذلك في كثير من المسلسلات اللبنانية والعربية أيضاً وكذلك الأفلام.

 

زواج نادين نجيم

 

في عام 2012 تزوجت الفنانة نادين نجيم من المهندس المعروف هادي الأسمر عن قصة حب استمرت بينهما لعدة أشهر، وهو لاعب بوكر عالمي واستمر الزواج سبعة أعوام، ورغم فارق السن الكبير بينهما 16عاما، إلا أنه قد صرحت نادين أن هذا الأمر لا يبدو مزعجاً بالنسبة لها، في عام 2013 انجبت نادين ابنتها هيفين وفي عام 2014 رزقت بابنتها جيوفاني، ومن هنا تركت نادين التمثيل لفترة لتتفرغ لتربية ابنتيها وكانت تقول دائماً أن زوجها يساعدها ويدعمها دوماً

انفصال نادين نجيم

 ولكن بعد زواج استمر 7 سنوات انفصلت نادين وهادي الأسمر وهو ما صدم جمهورها، فقد كانت مفاجأة منها للجمهور المتابع لها وقد صرحت قائلة: “القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا”.

أهم أعمالها:

تعد أهم أعمالها في الدراما مسلسل الهيبة ومسلسل مطلوب رجال ، أما في السينما قدمت  فيلم التشويق والإثارة “سوري مام” في عام 2011، الفيلم الرومانسي “كاش فلو” عام 2012

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