394 مليونا و884 ألفا و473 حالة.. إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 394 مليونا و884 ألفا و473 حالة.



وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و739 ألفا و131 حالة.



وأضافت الجامعة، أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 76 مليونا و505 آلاف و442 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليونا و188 ألفا و157 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ26 مليونا و546 ألفا و399 حالة.

