جولة ميدانية للأئمة الفلسطينيين بمسجدي الجامع الأزهر والإمام الحسين

نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر جولة ميدانية لمسجدي الجامع الأزهر والإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة ، ضمن فعاليات الدورة التدريبية المشتركة لأئمة دولة فلسطين الشقيقة.

وخلال الجولة أعرب الأئمة الفلسطينيون عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة الميدانية للأماكن الطيبة والمحببة إلى نفوسهم والتي كثيرا ما سمعوا عنها ، وقدموا كامل الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري على البرامج الرائعة للدورة التدريبية المشتركة ، سواء من ناحيتها العلمية أم الثقافية.

رافق الوفد خلال الجولة الدكتور/ أشرف فهمي مدير عام التدريب ، والشيخ/ هيثم رمضان مدير أكاديمية الأوقاف الدولية ، وكان في استقبال الوفد الدكتور/ خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة ، والدكتور/ محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة ، والدكتور/ مصطفى عبد السلام محمد إمام مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ، والدكتور/ هاني عواد مدير عام الجامع الأزهر الشريف.