قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 3 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم الاثنين لمدة 3 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.



وأوضحت الشركة أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتأكد من صلاحية المياه للشرب

كما أهابت الشركة بالمواطنين بعمل احتياطاتهم من تخزين احتياجتهم من المياه في هذا التوقيت.



من ناحية أخري كانت قد فتح 87 مركز شباب على مستوى محافظة القليوبية قاعاته لإذاعة مباراة نهائى أمم أفريقيا بين منتخبى مصر والسنغال.

وقام مسئولو المراكز بفتح القاعات وتجهيز شاشات لعرض المباراة واستقبال المشجعين.

وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة فى القليوبية إنه تم فتح 87 مركز شباب على مستوى المحافظة، مشددا على المراكز بضرورة الاستعداد الجيد للمباراة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد وارتداء الكمامة وذلك حرصا على سلامة وأمن الجمهور المتردد على مراكز الشباب.

وأشار الصبروط إلى الدور المجتمعي لمراكز الشباب وأهمية المشاركة في الأحداث الوطنية الهامة ومشاركة الجمهور بها لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون .



وجاءت المراكز التى ستذيع المباراة النهائية للبطولة على النحو التالى: إدارة بنها 22 مركز شباب، وهى " شبلنجة، ميت السباع، الرملة، ميت عاصم، كفر مناقر، كفر الجزار، طحلة، الفاخورة، السلام بساحل جدوى، بقيرة، بطا، ورورة، نقباس، كفر مويس، مرصفا، الشموت، السادات، ميت عاصم، فرسيس، عزيز وبدوى، الإصلاح الزراعى، المنشية".



وفي إدارة طوخ تم تخصيص 14 مركز شباب، وتضم " قها، ونامول، ودندنا، ومشتهر، وطنط الجزيرة، وكفر الرجالات، وكوم الأطرون، وكفر عابد، وقرقشندة، وميت كنانة، ومنشية مشتهر، وكفر علوان، ونادي شباب طوخ، وسنهرة".

وفي إدارة شباب كفر شكر 4 مراكز شباب، وهى مركز شباب مدينة كفر شكر، ومركز شباب المنشأة الكبرى، ومركز شباب المنشأة الصغرى، ومركز شباب كفر تصفا".

أما في إدارة شباب قليوب، 8 مراكز شباب وهى" قليوب، والإصلاح الزراعى، وكوم أشفين، وبلقس، وصنافير، وطنان، وناى، وزاوية النجار".

إدارة شباب شبرا الخيمة، ضمت 14 مركز شباب وهى "أبو المنجا، ودمنهور شبرا، وشبرا البلد، وبيجام، والشرقاوية والفرنوانى، والمنشية الجديدة، ومنطى، وميت نما، ومساكن إسكو، وسليم والوحدة، والحرية والسماع، ومركز شباب 15 مايو، ومركز ناصر، ومركز إبراهيم بك".

وفي إدارة شباب القناطر الخيرية بالقليوبية ، 10 مراكز شباب وهى، أبو الغيط، والخرقانية، وباسوس، والمنيرة، والشرفا، وقرنفيل، وسندبيس، وبهادة، وأجهور الصغرى، وشلقان.

أما إدارة شباب الخانكة بالقليوبية ضمت 14 مركز شباب، وهى "القلج، وعرب العيايدة، وعرب العليقات البحرية، والمنايل، وكفر عبيان، ومركز23 يوليو، والخصوص، ووادي النيل، والأمل، والخانكة، ونادي الخانكة، ونادي سكة حديد أبو زعبل، ونادي العبور.

وفي إدارة شباب شبين القناطر، مركزا شباب وهما، مركز شباب مدينة شبين، ومركز شباب الأحراز.