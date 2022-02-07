تعرف على موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للاندية

يقام الاجتماع الفني والتنسيقي لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية ظهر اليوم الاثنين في استاد آل نهيان بأبو ظبي.

ويحضر الاجتماع من جانب النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي، رئيس البعثة، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وعلاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني، مدير اللوائح، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.

ويناقش الاجتماع الترتيبات التنظيمية والتنسيقية للمباراة وزي الفريقين وموعد وصولهما إلى ملعب اللقاء.

وكان لاعبو الأهلي وأعضاء الجهازين الفني والإداري وجميع أعضاء البعثة قد خضعوا لمسحة طبية جديدة صباح اليوم الاثنين بمقر الإقامة في أبو ظبي؛ استعدادًا لمباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب الكريكيت في أبو ظبي، في ختام استعداداته لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة والنصف مساء غد الثلاثاء في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» بهدف نظيف سجله محمد هاني، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد آل نهيان في أبو ظبي.