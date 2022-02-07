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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2003 يواجه الزمالك اليوم في بطولة الجمهورية

صدى البلد

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ ضيفًا على الزمالك، اليوم الاثنين، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، على ملعب الزمالك، ضمن الجولة ١٥ من بطولة الجمهورية. 


يدخل أهلي ٢٠٠٣ مباراة الزمالك وهو يسعى بقوة لتحقيق الفوز، لكي يواصل نتائجه المميزة في بطولة الجمهورية، والتي جعلته يتربع على صدارة الترتيب، حيث يأمل الفريق بقيادة مديره الفني سيد غريب في مواصلة مشواره في البطولة بنجاح نحو التتويج باللقب. 


وجمع أهلي ٢٠٠٣ في رصيده ٣٣ نقطة، بعدما فاز في ١٠ مباريات وتعادل في ٣ مباريات، وخسر مباراة واحدة، حيث فاز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى غزل المحلة بسداسية نظيفة، وتعادل مع إنبي سلبيًا، وخسر أمام المقاولون العرب بهدف دون رد، وفاز على الإسماعيلي بهدفين لهدف، وعلى فاركو بنفس النتيجة، وتعادل مع الاتحاد بهدف لمثله، وفاز على فيوتشر بهدف دون رد، وتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز على سيراميكا بخماسية نظيفة، وعلى المقاصة بثنائية نظيفة، وعلى المصري بثلاثية نظيفة، وعلى سموحة بهدفين مقابل هدف، وعلى البنك الأهلي برباعية مقابل هدف، مسجلًا ٣٢ هدفًا، مقابل ٩ أهداف في مرماه. 


ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي سيد غريب مديرًا فنيًا ومحمد ماهر مدربًا مساعدًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وطه محمد مخطط الأحمال.

 

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي الزمالك بطولة الجمهورية سيد غريب الشرقية للدخان

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