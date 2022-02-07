طلاب جامعة كفر الشيخ يشاركون بمعرض القاهرة للكتاب.. صور

ممثلة بأسرة طلاب من أجل مصر

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر، زيارة لوفد طلابي إلي معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53، في إطار اهتمام إدارة الجامعة للارتقاء بالمستوى الثقافي والعلمي وتوعية طلابها في شتى مجالات المعرفة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب واتحاد الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد دراج منسق أسرة طلاب من أجل مصر وأعضاء مجلس إتحاد طلاب الجامعة.



وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص إدارة الجامعة على إطلاع طلابها ومشاركتهم في كافة البرامج والأنشطة التي تنمي الإدراك المعرفي والعلمي والأدبي، والتي تسهم في تنمية الوعي الثقافي والفكري، مشيراً إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب فرصة لتبادل المعرفة بين مختلف الثقافات.



وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الزيارة تهدف إلى التعرف على العديد من الأنشطة التي يتم إجرائها في المعرض فضلاً عن الكتب التي يتم نشرها بمختلف أشكالها، حيث يتم تنظيم ندوات ثقافية يشارك فيها الناشرين والكتاب.

وخلال الزيارة اطلع الطلاب على جناح وزارة الدفاع، وجناح وزارة الداخلية، وجناح هيئة الرقابة الإدارية، حيث شرح مسؤولون كل جناح محتويات المعرض ثم جولة حرة في المعرض.

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