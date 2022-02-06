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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مقاهي كفر الشيخ كاملة العدد في نهائي أمم إفريقيا.. صور

مقاهي كفر الشيخ
مقاهي كفر الشيخ

شهدت المقاهي والكافتيريات في محافظة كفر الشيخ، إقبالاً كبيراً من المواطنين، خاصة الشباب؛ لمتابعة مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.


وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أعلن فتح مراكز الشباب بمختلف مراكز وقرى المحافظة، أمام أهالي المحافظة، ووضع شاشات عرض بالأندية لعرض مباراة نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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ووجه محافظ كفر الشيخ، الدعوة لكافة المواطنين لمشاهدة المباراة مجاناً مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن إذاعة مثل هذه البطولات يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن أعضاء الهيئات الشبابية، وحق الجماهير المصرية فى تشجيع ودعم منتخبها الوطنى من أجل تحقيق النصر ورفع اسم مصر عالياً وخفاقاً وإسعاد الشعب المصرى.

ووجه المحافظ، بالتنسيق بين الوحدات المحلية المختلفة ومديرية الشباب والرياضة، وكل الأجهزة المعنية بالمحافظة بشأن التجهيزات اللازمة لإذاعة المباراة وضمان إتاحة المشاهدة المجانية لشباب وجماهير كفر الشيخ بشكل لائق وحضاري.

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إفريقيا منتخب الشباب والرياضة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ القيادة السياسية الشعب المصري كأس الأمم الافريقية

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