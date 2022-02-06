مهاجم نادي الاتحاد عبدالرزاق "حمدالله" يتكفل لعائلة الطفل المغربي ريان بمنزل بكامل تجهيزاته

أكد المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم اتحاد جدة، قدرته على التكيف سريعا، بعد تألقه اللافت مع العميد.

ونجح الجلاد المغربي في تسجيل هدفين، خلال مباراة اليوم أمام أبها، والتي انتهت برباعية نظيفة.

ووصل حمد الله لهدفه السادس هذا الموسم، بعد 9 مباريات شارك فيها حتى الآن مع النصر والاتحاد، الذي انتقل له في فترة الانتقالات الشتوية.

وتمكن حمد الله من معادلة عدد أهداف الكاميروني فينسنت أبو بكر (6)، لكن في 15 مباراة مع العالمي.

وتشهد الجولة المقبلة مباراة مثيرة بين الاتحاد والنصر، ضمن الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

ويتربع العميد على صدراة الدوري برصيد 44 نقطة، مع مباراة مؤجلة، بينما يأتي النصر ثانيا بـ38 نقطة.

