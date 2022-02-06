مستقبل وطن كفر الشيخ يكرم أوائل الطلبة بمركز الحامول.. صور

كرمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ أوائل الطلبة بإشراف مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.



يأتي ذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة.

ونظمت الإدارة التعليمية بمركز الحامول بالتنسيق مع أمانة الحزب بالمركز احتفالية كبرى بنقابة المعلمين بالحامول تحت إشراف محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والدكتور علاء جودة مدير الإدارة التعليمية بالحامول والحاج علاء جعفر نائب رئيس مجلس أمناء محافظة كفر الشيخ ورئيس مجلس أمناء الحامول حيث تم تكريم المدارس الفائزة وقيادات التعليم والموجهين بالمركز وتم منحهم هدايا تذكارية وشهادات تقدير.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو شوشة الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد علاء جعفر امين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ والدكتور أحمد الشناوي أمين أمانة التعليم والبحث العلمى والمهندس خميس عابوه، أمين شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدكتورة لمياء لطفى أمين الثقافة والفنون والرياضة والمحاسب عبدالباسط الخولى أمين مساعد المجالس المحلية بالمحافظة.



من جانبه، أوضح أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة أنه تم تكريم 50 من أوائل الطلبة بالمدارس الفائزة بمركز الحامول وهي مدارس ناصر للتعليم الأساسي والأبعادية للتعليم الأساسي ومدرسة الحامول الثانوية كما تم تكريم مدرسة الزعفران الاعدادية لتقديم فقرات فنية متميزة خلال الحفل كما تم تقديم كاسات للمراحل المؤهلة للمحافظة وشهادات تقدير للمشرفين والموجهين وتم تكريم قيادات الحزب وقيادات التربية والتعليم بالحامول.

شارك فى الحفل عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول والمهندس حاتم عبدالغفار أمين صندوق مجلس الأمناء بالحامول رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة ومحمد معروف نقيب المعلمين بالحامول والحاج السيد محمود عضو أمانة التعليم بالمحافظة وشوقى سالم أمين تنظيم الحزب بالحامول والدكتور عبدالحميد سعيد أمين التعليم والبحث العلمى بالحامول وحمادة يسرى عباس نائب رئيس الأمناء بالحامول.



يذكر أن وكيل الوزارة وقيادات مستقبل وطن افتتحوا قبل حفل تكريم الطلاب معرض شتاء دافئ المجانى بمدرسة الحامول الثانوية الصناعية لتوفير حياة أفضل للمواطنين برعاية مؤسسة الحاج محمد فطيم ضمن مبادرة حياة كريمة ويحتوى المعرض على 15 ألف قطعة متنوعة مابين ملابس شتوية وألحفة وحقائب مدرسية وأحذية وأدوات مكتبية.



ويأتي ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التى ينظمها الحزب فى جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

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