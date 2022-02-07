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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فراشات جمباز نادى الشمس تحلقن في سماء بطولة كأس مصر.. صور

صدى البلد

حلقت فراشات الجمباز الإيقاعى تحت ٩ سنوات  بنادى الشمس فى سماء  بطولة كأس مصر التى أقيمت بصالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة ٦ أكتوبر تحت رعاية اتحاد اللعبة .

وحققت فراشات  نادى  الشمس للجمباز الإيقاعى ٩ ميداليات ذهبية و٧ فضية و٤ برونزية خلال البطولة ليواصلن الإبداع في البطولات المحلية.

وحصدت ملك محمد إبراهيم ميداليتين فضيتين وكارما أحمد راضى ذهبية وفضية وفيدرا مراد رشيد٢ ذهبية  ومريم وليد جرجس فضية و برونزية وخديجة محمد رضا ذهبية وبرونزية وعالية أحمد سند ذهبية وتاليا أحمد صلاح فضية وبرونزية وأيلاف عمرو أبو بكر ذهبية وفضية وتاليا عمرو كمال ذهبية وفضية لى لى أندرو أكرم ذهبية وبرونزية.

ويقود الجهاز الفنى لفراشات الجمباز الشمساوى الإيقاعى الكابتن سمر شريف سالم مديرا فنيا و ياسمين حامد أبراهيم وهند محمد عبد المنصف مدربتين و أحمد حمادة أحمد مدربا للياقة البدنية  و محمد كمال مدربا للباليه و أمانى الرفاعى إدارية للعبة

وسار أبطال وبطلات جمباز الايروبيك  الشمساوى لمرحلة 7 و8 سنوات على نفس النهج فى بطولة كأس مصر بعدما حصدوا ١٤ ميدالية ذهبية وميدالية فضية.

وحصد أبطال وبطلات جمباز الأيروبك بنادى الشمس  تحت 7 سنوات الميداليات الذهبية عن طريق آدم ايهاب فوزي وجني خالد محمد وديما محمد السيد و هنا احمد صلاح الدين  ولي لي تامر أمين  وفضية عن طريق ماسة ماجد عبد الرؤف.

فيما حقق الميداليات الذهبية تحت 8 سنوات عن طريق البطلات ليلي هشام محمد ولارا هيثم فتحي وكنده تامر عباس وجويريه مجدي جمعة وعاليا أحمد صبحي وسلمي محمد زكريا وثلاثة تحت ٨ سنوات حققن 3 ذهبيات وهن لارا هيثم فتحي وجويرية مجدي جمعة و كنده تامر عباس.

اتخذ مجلس إدارة نادى الشمس برئاسة د. أسامة أبوزيد العديد من القرارات الهامة فى اجتماعه الأخيرة لمواصلة قطار الإنجازات الإنشائية والطفرة الرياضية الهائلة التى بدأت منذ انتخابه فى الولاية الأولى نهاية عام 2017 قبل أن يتم تجديد الثقة فى رئيس النادي وقائمته بانتخابات منتصف أكتوبر 2021 التي فاز فيها بإكتساح غير مسبوق .

وقرر المجلس إدارة نادي الشمس  إقامة حفل فنى كبير يحييه أحد المطربين السوبر ستار فى مارس المقبل والذي يشهد افتتاح مضمار ألعاب القوى باستاد الشمس بعدما تم تطويره بشكل شامل ليستقبل أعضاء الجمعية العمومية من هواة ممارسة رياضة المشى والجرى بجانب فرق ألعاب القوى .

كما قرر المجلس إنشاء ملعب "بادل" تنس داخل النادى وفى منطقة الصالات الخارجية بجانب الاتفاق على انشاء ملاعب ترتان لكرة القدم بأسعار رمزية للاعضاء بمنطقة ملعب الكرة خلف المسجد الداخلى للنادى على أن يتم التنفيذ مع إحدى الشركات الوطنية .

كما سيتم البدء فى إحلال وتجديد أرضية ملاعب الإسكواش الخارجي وإنشاء أكاديمية للياقة البدنية لفريق السلاح وإعتماد إحلال وتجديد دورات المياه الحمام الأوليمبي بجوار باب 4.

واعتمد المجلس شراء مستلزمات وتغيير وتجديد  جميع التندات والملاعب الداخلية بالنادى مع إحدى الشركات الوطنية ، كما يجري الانتهاء من تجهيز صالة تنس الطاولة الجديدة للرواد والرائدات وذوى الاحتياجات الخاصة والأكاديمية الرياضية بمنطقة المرور القديمة ورصف الطرقات باب 3  .

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نادى الشمس الجمباز الإيقاعي جمباز الايروبك د أسامة أبوزيد حفل فني

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