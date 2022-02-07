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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2.4 مليون دولار تحويلات المصريين العاملين بدولة جيبوتي 

السيسي لدى استقباله
السيسي لدى استقباله رئيس جمهورية جيبوتي

سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة جيبوتي  2.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 2.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض  قدرها 8.3 %،و ذلك وفقا لبيانات صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

ووفقا للبيانات الاحصائية، بلغت قيمة تحويلات الجيبوتيين العاملين في مصر 81 ألف دولار خلال العام المالي  2019 / 2020 مقابل 185 ألف دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 56.2 %.

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ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لجيبوتي مسجلة  82.3  مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل  59.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 37.5%؛وفقا لبيانات إحصائية رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

ووفقا للبيانات الإحصائية، بلغت قيمة الواردات المصرية من جيبوتي 4.3  مليون دولار خلال  الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل  2.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من  عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 79.2%.

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