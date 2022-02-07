المغرب.. وصول جثمان الطفل ريان إلى مكان الدفن في شفشاون

أفادت قناة "العربية"، اليوم الاثنين، بوصول جثمان الطفل "ريان" إلى مكان الدفن في مدينة شفشاون المغربية، ليواري ثراه.

وأعلن المغرب، اليوم الاثنين.، عن تشييع جثمان الطفل ريان الذي أُخرج ميتاً من بئر علق فيها خمسة أيام من قرية إغران التي كانت مسرحاً للحادث شمال المملكة.

وهزت المأساة قلب العالم مُخلفةً صدمةً وأسى ويُنتظر إقامة مراسم الجنازة، حسب ما أفاد لوكالة الصحافة الفرنسية أحد أقارب العائلة والنائب البرلماني عن إقليم شفشاون عبد الرحيم بوعزة.

وكان جثمان الطفل قد نُقل إلى المستشفى العسكري بالرباط، وفق أحد أقاربه، لكن لم يعرف رسمياً ما إذا خضع لتشريح طبي أم لا.