عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاح حليمة: مصر تدعم العلاقات مع جيبوتي في مجالي الأمن والاقتصاد

صدى البلد

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المركز المصري للشئون الإفريقية، إن العلاقات المصرية الجيبوتية علاقات ممتدة عبر التاريخ منذ عام 1977 شهدت تبادلا في الزيارات وبعض المجالات، لكنها في فترة رئاسة الرئيس "السيسي" خاصة عام 2019 عندما تولي سياسة الاتحاد الإفريقي لهذا العام؛ حيث شهد طفرة كبيرة في كافة المجالات وبشكل ملحوظ في مجالي الأمن والاقتصاد.


وأضاف نائب رئيس المركز المصري للشئون الإفريقية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تغطية خاصة" عبر قناة "الأولي، أن جيبوتي بحكم موقعها الجغرافي تكتسب أهمية استراتيجية بالغة لأنها تعتبر البوابة الجنوبية لمضيق باب المندب؛ مما تكسب أهمية كبيرة في مجال الأمن.


وتابع "حليمة"، أن هناك تعاونا أمنيا وعسكريا بين الجانبين ويتطور ويتزايد خاصةً في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وما يتعلق بإرسال بعثات من جيبوتي إلي مصر في المعاهد العسكرية والمجال الأمني ومصر في هذا الصدد تدعم جيبوتي بقدر كبير.


ولفت صلاح حليمة، إلي أن المجال الاقتصادي به فرص واعدة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يتعلق بذاك المجال، وخاصةً بما يتعلق بمجال البنية التحتية والطاقة وبناء القدرات؛ وما يتعلق بالمجال التعليمي بإرسال بعثات إلي الأزهر الشريف والتعليم الفني بصفة خاصة، والعلاقات اللوجستية وإنشاء مركز لوجيستي لمصر في جيبوتي.

 


 

ترشيحاتنا

باستخدام "بيجاسوس".. رئيس وزراء إسرائيل يعلق علي فضيحة التجسس

تهديد عسكري| الناتو : لا نرى استعداد روسيا لمهاجمة دول البلطيق

مصطفى بكري يرصد تاريخ عائلة "الهمامية" فى الحياة النيابية

3.5 مليون شخص .. كورونا يفرض حجرًا صحيًا على مدينة صينية |شاهد

وفقا للقانون.. حالة واحدة تعفي الصيادين من إستخراج بطاقة الصيد

أبرز أعماله الصبر في الملاحات..انتهاء مراسم دفن أحمد يحيى بمقابر الإمام الشافعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة وصول جثمان الطفل ريان لأداء صلاة الجنازة

قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في تصفيات المونديال الشهر المقبل

بيان رسمى خلال ساعات بعد تشريح جثة ريان لمعرفة سبب الوفاة.. تفاصيل

ميتا فيرس تعتذر لفتاة تعرضت لاغتصاب من 3 شخصيات على موقعها |تفاصيل

18 هدفا.. زيزو يكسر رقم نجم تشيلسي القياسي فى تسجيل ركلات الترجيح

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية

48 ساعة .. الأرصاد : ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة والقاهرة تسجل 22

لاعبو الأهلي يودعون أسرهم أمام مطار القاهرة قبل السفر إلى الإمارات.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعبو الأهلي يودعون أسرهم أمام مطار القاهرة قبل السفر إلى الإمارات.. صور

بعد خطفه الأنظار فى البحث عن علا ..هل أحمد نجل طارق نور؟

كنتوا رجالة وشرفتونا.. رسائل تحفيزية لمنتخب مصر.. وكأس العالم حلم المصريين

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

فيديو

بتر ساقه.. تهديدات جديدة لأسرة الطفل فواز القطيفان

طلق كريمة مختار لسبب غريب .. معلومات لأول مرة عن نور الدمرداش

إدعيلها .. شاهد رد مبروك عطية على رجل تسبب في وفاة والدته

عقب الخسارة أمام السنغال.. ماذا ينتظر منتخب مصر عقب كأس الأمم الأفريقية؟  "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ