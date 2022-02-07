تغريم فتاة التيك توك ريناد عماد 100 ألف جنيه وإلغاء حبسها 3 سنوات

قضت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، منذ قليل، بقبول الاستئناف المقدم من فتاة "التيك توك" ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات، وقررت إلغاء حبسها، والاكتفاء بتغريمها ١٠٠ ألف جنيه.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قررت إخلاء سبيل فتاة التيك توك منة الله عماد وشهرتها "ريناد عماد" بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، ما لم تكن محبوسة على ذمة قضايا أخرى.



وفي يونيو الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية بحبس فتاة "التيك توك" ريناد عماد لمدة 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه لإدانتها بالتعدي على قيم المجتمع، وخروجها عن الآداب العامة، والدعوة لنفسها بأسلوب خادش للحياء.