حبوب حفظ الغلال.. المشكلات العائلية تنهي حياة شاب مُنتحرا في سوهاج

أقدم شاب في العقد الثاني من العمر على الانتحار، من خلال تناوله أقراصًا لحفظ الغلال بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج؛ إثر مروره بأزمة نفسية.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من مستشفى المراغة المركزي، بوصول “م. ا - 17 عامًا”، جثة هامدة، إدعاء تناول أقراص حفظ الغلال بقصد الانتحار، داخل منزله.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والديه تبين مرور الشاب بأزمة نفسية نتيجة المشكلات العائلية التي تواجهه، ولذلك قرر الانتحار من خلال تناول أقراص لحفظ الغلال.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.