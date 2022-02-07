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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الأوقاف الجزائري: المؤسسات الدينية المصرية تساهم في نشر قيم الإسلام الوسطي

سفير مصر يلتقي وزير
سفير مصر يلتقي وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائري

التقى السفير د. مختار وريده سفير مصر في الجزائر، مع الدكتور يوسف بلمهدي وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائري، وذلك في إطار متابعة زيارة عبد المجيد تبون رئيس الجزائر إلى مصر الشهر الماضي، والمسعى المشترك لتطوير التعاون من أجل تعزيز ونشر قيم الإسلام الوسطي المعتدل ومكافحة الفكر المتطرف في إطار مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب.

 

 وجرى التأكيد، خلال المقابلة، على متانة العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، وكذلك التباحث حول سبل تطوير علاقات التعاون بين وزارة الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية.
   

وأعرب وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائري، عن اعتزازه بالعلاقات مع مصر والأزهر الشريف منارة الإسلام الوسطي وقبلة طالبي العلم من كافة أرجاء العالم الإسلامي، فضلًا عن تقديره لجهود المؤسسات الدينية المصرية في نشر قيم الإسلام الوسطي المعتدل وأسس الخطاب الديني المستنير باعتبارها من أهم المحاور لمكافحة الفكر المتطرف والإرهاب.
  

وخلال اللقاء، سلَّم السفير د. مختار وريده الوزير الجزائري الدعوة الموجهة من وزير الأوقاف المصري للمشاركة في المؤتمر الـ 32 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف تحت عنوان "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي" والمقرر انعقاده في القاهرة الشهر الجاري.

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