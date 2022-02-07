حشيش وترامادول.. المشدد 10 سنوات لشخص تاجر في المواد المخدرة بالأميرية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بحيازة كمية من جوهر الحشيش والترامادول، وأسلحة بيضاء "مقص، قاطع".

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل أبو المال وعضوية المستشارين جمال رزق وأمجد أمين فرنسيس وأمانه سر محمد لاشين وعبدالله أبو ضيف.

وأوضح أمر الاحالة في القضية رقم 4405 لسنة 2021 جنايات الأميرية، المقيدة برقم 1391 لسنة 2021 كلي غرب القاهرة، أن المتهم "أحمد. م" عاطل" أحرز بقصد الاتجار مخدر "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بقصد الاتجار، جوهرًا مخدرًا "ترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وأحرز أسلحة بيضاء "مقص قاطع" دون مسوغ قانوني.

مصادر سرية

وكشفت تحريات المباحث أنه ورد إليها معلومات من أحد المصادر السرية، أكدتها التحريات مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة فاستصدرت إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه ونفاذًا له انتقلت لمكان تواجده وتم ضبطه وبتفتيش حقيبةبلاستيكية كانت بيده عثر بداخلها على 260 قرص ترامادول وقطعةكبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر.