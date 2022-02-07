اليوم .. نظر محاكمة الفنان أحمد آدم بتهمة التهرب الضريبي

تنظرمحكمة جنح التهرب الضريبى المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار معتز صادق وحضور المستشار أحمد غانم وكيل النائب العام اليوم الإثنين، محاكمة الفنان أحمد أدم لاتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه.

وكشفت عريضة القضية، تهرب الفنان أحمد آدم من دفع 300 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على برنامج "آدم شو" فى فترة عام 2013، وأجلت نظر الدعوى فى الجلسة المحددة.



وعن عقوبة التهرب من أداء الضريبة، أكد القانون أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها، لكل ممول خالف أحكام هذا القانون، بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

ويعاقب المتهرب بغرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحاً أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.