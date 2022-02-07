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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: اكتشاف متغيرات خفية من كورونا في مياه الصرف الصحي

كورونا
كورونا

اكتشف فريق من الباحثين الأمريكيين أربعة متغيرات "خفية" على الأقل من فيروس SARS-CoV-2، وهو الفيروس المسبب لـ فيروس كورونا Covid-19 ، في عينات من مياه الصرف الصحي.

ويعتقد مارك جونسون، أستاذ علم الأحياء الدقيقة الجزيئي وعلم المناعة في جامعة ميسوري ومؤلف مشارك في الدراسة، أن النتائج تشير إلى أن الطفرات "الخفية" التي حددوها في مدينة نيويورك يمكن أن تكون مرتبطة بأصول حيوانية محتملة.

وفي حين لم يتم التحقق من هذه الأصول بعد، إلا أنه يعتقد أن أحد المصادر المحتملة يمكن أن يكون  الفئران التي ترددت على نظام الصرف الصحي في مدينة نيويورك.

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ووفقا لموقع timesofindia، فإن هذه المتغيرات تظهر في كل مكان، بما في ذلك أوميكرون Omicron، الذي امتد في النهاية إلى عامة السكان وأحدث الفوضى، ونعتقد أن هذه السلالات الغريبة يمكن أن تكون البديل التالي من كورونا Covid-19."

وقد أخذ الباحثون عينات من مياه الصرف الصحي من 14 محطة معالجة في مدينة نيويورك منذ يونيو 2020.

كما تواصلوا مع باحثين آخرين في الولايات المتحدة كانوا يقومون بعمل مماثل مع مياه الصرف الصحي. لاحظوا بعض النتائج غير العادية.

لاحظ الباحثون أن التفسير المحتمل يمكن أن يكون عملية بيولوجية تسمى التطور المتقارب.

وقال جون دينيهي، عالم الفيروسات وأستاذ علم الأحياء في كوينز كوليدج ، جامعة مدينة نيويورك: "لن يختلط حيوان في ميسوري مع نفس النوع من الحيوانات في مدينة نيويورك".

وأضاف: "لذلك فإن تطور الفيروس في كل منطقة جغرافية مستقل عن الآخر، ولكن لأنه نفس الحيوان، يبدو الفيروس متشابهًا في كلا المكانين".

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