أحذروا المتحور الجديد.. المصاب بـ "أوميكرون" ينقل العدوى إلى 17 شخصا

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن المتحورات الأكثر انتشار من كورونا في مصر والعالم هما متحوري أوميكرون ودالتا، مؤكدا أن جميع اللقاحات حتى الآن مؤثرة للوقاية من كورونا.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، إن المواطنين الذين تلقوا اللقاحات كانوا أقل عرضة لدخول المستشفيات أو حدوث حالات وفاة، مؤكدا أن هناك كثير من المصابين الذين تعافوا حدثت لهم آثار جانبية منها حدوث تليف في الرئة والتهابات رئوية طويلة المدى وهناك تأثير على بعض أعضاء وأنسجة الجسم.

وأوضح تاج الدين، أن المتحورات الجديدة قادرة على إحداث إصابات قوية وكثيرة وهذا ما تم معرفته من خلال المتحورات السابقة، مشيرا إلى أن المصاب بـ "أوميكرون" يتسبب في إصابة من 14 إلى 17 شخص.



