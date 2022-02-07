تاج الدين: نتوقع ظهور متحورات جديدة من أوميكرون .. فيديو

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، إن ظهور متحورات جديدة من كورونا ومن الفيروسات المختلفة متوقع جدا ، مؤكدا أن تحور أى فيروس يجعلنا نتعامل معها من أول وجديد وكأنه فيروس جديد .

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة " الحدث اليوم " ، إن التحور يعتبر تهرب للفيروس من القوة المناعية التي تتعامل معه حتى يستطيع الدخول إلى أجهزة الجسم وهذا معروف في عالم الفيروسات .

وأوضح تاج الدين ، إن المتحورات الجديدة قدرتها على إحداث إصابات تكون قوية وهذا ما تم معرفته من خلال المتحورات السابقة ، مشيرا إلى أن المصاب بـ "أوميكرون" يتسبب في إصابة من 14 إلى 17 شخصا.

