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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تاج الدين: نتوقع ظهور متحورات جديدة من أوميكرون .. فيديو

كورونا
كورونا

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، إن ظهور متحورات جديدة من كورونا ومن الفيروسات المختلفة متوقع جدا ، مؤكدا أن تحور  أى  فيروس يجعلنا نتعامل معها من أول وجديد وكأنه فيروس جديد .

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة " الحدث اليوم " ، إن التحور يعتبر تهرب للفيروس من القوة المناعية التي تتعامل معه حتى يستطيع الدخول إلى أجهزة الجسم وهذا معروف في عالم الفيروسات .

وأوضح تاج الدين ، إن المتحورات الجديدة قدرتها على إحداث إصابات تكون قوية وهذا ما تم معرفته من خلال المتحورات السابقة ، مشيرا إلى أن  المصاب بـ "أوميكرون" يتسبب في إصابة من 14 إلى 17 شخصا.
 

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