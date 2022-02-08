اليوم.. محاكمة شريك مودة الأدهم وحنين حسام فتاتي التيك توك

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء ، محاكمة شريك فتاتي التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين، على خلفية اتهامهم بالتزوير في محرر رسمي.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالعليم عبدالعليم عطية وعضوية المستشارين شريف حسن عبدالنبي ومحمد محمودأحمد وأمانة سر أشرف جابر ومحمد الغلبان.

ويواجه المتهمون ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، عن طريق استغلال فتيات واستخدامهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ لتحقيق أرباح مادية طائلة، استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهن للمال،وتمت هذه الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.