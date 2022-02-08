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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد خسارة كأس الأمم الأفريقية.. عمرو عبدالحميد: "منتخب مصر قدم ملحمة"

صدى البلد

قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن أنظار المصريين كانت متجهة أمس نحو الكاميرون لمتابعة منتخب مصر وهو يختتم مشواره بكأس الأمم الأفريقية، مشيدا بأداء المنتخب المصري، وعلق: "منتخبنا قدم ملحمة وطنية فاقت كل التوقعات".

وأشار "عبدالحميد"، خلال برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن الجهاز الفني ولاعبي المنتخب المصري استطاعوا كتابة سيرة جديدة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال إن المنتخب الحالي خلق حدثا استثنائيا، لافتا إلى أن اتحاد الكرة المصري كان مشغولا بالانتخابات قبل سفر المنتخب إلى الكاميرون.

وأضاف أن كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطني تعرض لكم كبير من الانتقادات، متابعا: "شكرا منتخبنا الوطني، وشكرا لكيروش الذي استطاع إعداد جيل جديد من المنتخب، وشكرا للجمهور المصري الذي ظل مساندا للمنتخب".

ولفت إلى أن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنتخب المصري بعد انتهاء المباراة أمس لخصت نظرة المصريين إلى اللاعبين، وثقتهم به، مؤكدا أن مصر ستظل سيدة القارة الأفريقية حيث حققت مصر 7 بطولات.

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