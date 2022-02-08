عضو القومي للمرأة: 200 مليون سيدة حول العالم عانت من الختان.. فيديو

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمراه، إن ختان الإناث هو جريمة تقع بحق الفتاه، مؤكدا أن تلك الظاهرة تعاني منها الفتيات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا.

وأضافت رانيا يحيى، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي ام سي”، أن هناك 200 مليون سيدة تعاني من ختان الإناث حول العالم، مشيرة إلى أن الختان هو أبشع صورة من العنف تجاه الفتاه، وبمثابة دمار لحياتها، وتفقد الثقة في والدها أو والدتها.

وتابعت رانيا يحيى، أن دور المجلس القومي للمرأه هو دور فعال وتوعوي، مؤكدا أن المجلس يتصدى لكافة أشكال العنف والضرر الذي يقع على المراه، ودور المجلس أصبح فعال بشكل كبير على أرض الواقع.

وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة إلى أن هناك جهودا تتم لمكافحة “ختان الإناث”، مؤكدة أن الأم التي تقوم بتلك الأفعال من ختان لابنتها يجب أن يتم توعيتها بمخاطرها على بناتها، وانها ترتكب جريمة بحق ابنتها.

وأكدت رانيا يحيى، إن الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية بطوائفها الثلاث، لها دور هام في القيام بالتوعية، وأن الختان هو مفاهيم خاطئة تماما، إضافة إلى القيام بمبادرة “نعم لخدمة الوطن”بالتعاون مع راهبات الكنائس وواعظات الأوقاف للتوعية بمخاطر العنف ضد المرأة بهذه المخاطر.