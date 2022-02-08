أحمد مجاهد عن تصريحات كيروش بعدم احترام الكاف لمصر: نحن أقوياء.. فيديو

أكد أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عدم اتفاقه مع تصريحات كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن عدم احترام الكاف للفراعنة قائلا «إحنا أقوياء في حقنا».



وقال مجاهد خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «دكة منتخب مصر يجب أن تكون أهدأ مما شهدناه خلال الأمم الأفريقية، وأعتقد أن هذا سيحدث الفترة المقبلة»، نافيا ما تردد حول تهديد مصر والمغرب بالانسحاب من كأس الأمم الأفريقية حال تطبيق عقوبة على تونس بعد أزمة مباراة مالي المنتهية قبل وقتها الأصلي.



وأضاف «بعد فتح إمكانية حجز فندق الإقامة والملاعب المخصصة لكأس العالم في قطر، كيروش اختار الفندق وملاعب التدريب»، موضحا أن إمكانية التسجيل متاحة قبل تحديد المنتخبات المتأهلة على غرار ما حدث في مونديال روسيا.



وحول مصير مسابقة كأس مصر قال مجاهد «الموسم طويل، ويوجد وقت بإذن الله لإقامة المباريات المتبقية».