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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

موسكو ستدفع ثمنا باهظا حال الغزو.. بايدن والمستشار الألماني يبحثان حلولًا للأزمة الأوكرانية الروسية

صدى البلد

 قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة وألمانيا والحلفاء والشركاء يعملون معاً بشكل وثيق للتوصل إلى حلول دبلوماسية فيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية.


وأضاف الرئيس الأمريكي اليوم، على هامش لقاء مع المستشار الألماني أولاف شولتز في المكتب البيضاوي، أن الحلفاء أوضحوا أنهم مستعدون لمواصلة المحادثات بحسن نية مع روسيا.


وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة وألمانيا "تعملان بخطى ثابتة لردع العدوان الروسي".


ووصف الرئيس بايدن اجتماعه في البيت الأبيض مع المستشار الألماني بالـ "مثمر للغاية" وأن المناقشات حول "ردع التهديدات الروسية ضد أوكرانيا" كانت على رأس جدول أعمالهما.


وأشار بايدن إلى أن الحلول الدبلوماسية التي تسعى إليها واشنطن وبرلين والحلفاء "هي أفضل طريقة للمضي قدماً لجميع الأطراف ونحن نتفق معًا، بما في ذلك بشأن الأفضل بالنسبة لروسيا من وجهة نظرنا".


وتابع بايدن "لقد أوضحنا بشكل كامل أننا مستعدون لمواصلة المحادثات المهمة بحسن نية مع روسيا، وكانت ألمانيا أيضاً رائدة في الدفع نحو خفض التوترات وتشجيع الحوار من خلال صيغة نورماندي". 


وحذّر الرئيس الأمريكي من أنه "إذا كانت روسيا ستتخذ قراراً بغزو أوكرانيا مرة أخرى، فنحن مستعدون بشكل مشترك وكل أعضاء الناتو على استعداد".


أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ناقش مع المستشار الألماني أولاف شولتز الحفاظ على تحالف وثيق وتطوير "حزمة قوية من العقوبات التي تبرز بوضوح التصميم الدولي وتفرض عواقب سريعة وخطيرة إذا انتهكت روسيا سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".


وعبر بايدن عن امتنانه لألمانيا قائلاً "أشكر ألمانيا وجميع شركائنا الآخرين في أوروبا الشرقية والاتحاد الأوروبي على عملهم في هذا الجهد الموحد".


وتعهد الرئيس الأمريكي بوقف مشروع "نورد ستريم 2" إذا غزا الروس أوكرانيا قائلاً إنه "إذا هاجمت روسيا، فهذا يعني عبور الدبابات أو القوات حدود أوكرانيا مرة أخرى، فعندئذ لن يكون هناك نورد ستريم 2"، متابعا "إننا سننهي ذلك".


ورداً على سؤال صحفي حول استطاعة الولايات المتحدة إيقاف المشروع في الوقت الذي لا تسيطر عليه فيه، قال بايدن "أعدك أننا سنكون قادرين على القيام بذلك"، وحث بايدن الأمريكيين الموجودين في الوقت الراهن داخل أوكرانيا على مغادرة البلاد تحسباً لغزو روسي محتمل واصفاً ذلك بأنه "سيكون من الحكمة مغادرة البلاد".


وأوضح بايدن في هذا الصدد "إنني أتحدث عن الأمريكيين المتواجدين هناك .. إنني أكره أن أراهم عالقين في مرمى النيران"، مؤكداً أنه لا يزال على غير علم ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعطي الأمر بغزو أوكرانيا قبل نهاية الشتاء أم لا في ظل "تجمد الأرض في كييف".


وشدد بايدن " على بوتين إدراك أنه سيكون خطأ فادحا بالنسبة له إذا انتقل إلى أوكرانيا، حيث سيكون التأثير على أوروبا وبقية العالم مدمرا، وسيدفع ثمناً باهظاً". وحذّر الرئيس الأمريكي من أن تأثير مثل هذا الغزو سيكون محسوساً "في جميع أنحاء العالم ليس فقط على الأوروبيين والروس ولكن أيضاً على الأمريكيين إلى حد ما".


وقال بايدن إن روسيا لا يزال بإستطاعتها خفض التصعيد في الأزمة الحالية مع أوكرانيا.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تدرس كيف يمكنها مساعدة أوروبا بإمدادات الطاقة البديلة في حالة الصراع مع روسيا نظراً لأن المنطقة الأوروبية تعتمد على الغاز الروسي.


وأشار بايدن أثناء مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع شولتز "أولاً وقبل كل شيء، نحن نبحث عن فرص لتعويض فقدان الغاز الطبيعي المسال من روسيا". 


من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن " روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا قامت بغزو أوكرانيا". مضيفا "نحن في وضع صعب للغاية ... هناك تهديد عسكري لأوكرانيا، ولا يمكننا التزام الصمت حيال ذلك". 


وأشار المستشار الألماني " نرى عدداً من القوات على طول الحدود الأوكرانية وهذا يمثل تهديداً خطيراً لأمن أوروبا ولهذا السبب من المهم أن نتحرك معاً ونقف معاً و افعلوا ما يلزم معاً".


وشدد شولتز على أنه "نحن صوت واحد ونفعل الأشياء معاً وقد أوضحنا أنه إذا كان هناك عدوان عسكري ضد أوكرانيا، فسيتطلب ذلك عواقب وخيمة اتفقنا عليها سوياً".


وأثنى شولتز على العمل المكثف للحلفاء "للتحضير لعقوبات محتملة معاً" قائلاً في الوقت نفسه "لا نريد أن نبدأ بمجرد وقوع عدوان عسكري ضد أوكرانيا".

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