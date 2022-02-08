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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة في عمان.. بنك نزوى يطلق برنامج التمويل المالي المرتبط بالاستدامة

سلطنة عمان
سلطنة عمان

أطلق بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- مبادرة مالية قائمة على مفهوم الاستدامة والتي تؤكد مدى التزام البنك نحو دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني المستدام بأقل تأثير ممكن على البيئة، وذلك استرشادًا بقيم التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأولى بنك نزوى التزامًا يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية اتباع الممارسات المستدامة التي من شأنها أن تعزز الآثار البيئية والاجتماعية الإيجابية، ولا سيما في ظل مواجهة أزمة تعاظم القلق إزاء تغير المناخ.

وقال خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "بينما يعد الاستقرار المالي أمرا أساسيا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في السلطنة، بات من الأهمية بمكان تعزيز نظام متكامل يشمل البرامج المستدامة، والذي يركز على القضايا المتعلقة بتغير المناخ وحماية البيئة والتحول إلى الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، الأمر الذي سيُسهم في تحسين الظروف المعيشية للأفراد وإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية للإسهام في المجتمع. ومن خلال مواءمة أهدافنا مع رؤية عُمان 2040، نسعى على الدوام إلى المساهمة الفاعلة في بناء نظام اقتصادي أكثر استدامة يعمل على دمج كافة العمليات الأساسية". وأضاف أن بنك نزوى يحرص على الاستثمار باستمرار في توظيف التكنولوجيا وتبني نهج الابتكار لإعادة تعريف الخدمات المالية من منظور مبدأ الاستدامة، مشيرا إلى أنَّ البنك يبذل قصارى الجهد من أجل تدشين المبادرات التي من شأنها أن تساهم في تمكين السلطنة من تحقيق هدفها المتمثل في أن تصنف ضمن أفضل 20 دولة في مؤشر الأداء البيئي العالمي.

ولطالما كان بنك نزوى في طليعة دعم الجهود الوطنية المبذولة نحو توجيه الاقتصاد الوطني للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية وتحقيق مستقبل مستدام بفضل تنفيذه استراتيجيات مستدامة تتسم بالشفافية مع تطوير حلول تمويلية مستدامة ومبتكرة لعملائه. ومن خلال توجيه تركيزه نحو تمكين العملاء من دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في كافة أعمالهم التجارية، إلى جانب تمويل المشاريع التي تدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتشجيع العملاء على اتباع الممارسات  التي  تقلل من انبعاث الغازات، قام بنك نزوى بتمهيد الطريق للمضي قدمًا في توفير حلول التمويل المستدامة. وقد تم تصميم البرنامج الذي تم تدشينه مؤخراً بهدف تحفيز العملاء من فئة الشركات على بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بأعمالهم التجارية.

يشار إلى أن مثل هذه المبادرات ستؤثر بشكل مباشر على القطاعات الأخرى مثل قطاع الإسكان والبنية التحتية والنقل، مما يجعلها متاحة للجميع، فضلاً عن إمكانية توفير الخدمات الأساسية للمجتمع بشكل متوازن. بفضل انتهاجه استراتيجية شاملة ومدروسة بعناية، تتماشى مبادرات البنك مع سياسة التوطين لزيادة عدد الكوادر الوطنية العاملة في الجهات المختلفة، مع التركيز على زيادة نسبة العمانيات في المناصب القيادية العليا.

وباعتباره بنكًا إسلاميًا يسعى إلى تشجيع اختيار منتجات التمويل الإسلامي المرتبطة بالممارسات المستدامة، قام بنك نزوى باتخاذ العديد من المبادرات التي لها تأثير إيجابي طويل الأمد على المجتمعات المحلية. ومع تزايد الشركات التي تسعى إلى تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في قراراتها الاستثمارية، سيكون البنك قادرًا على تقديم التوجيه اللازم في قياس مخاطر الاستدامة، فضلاً عن تمكينها من تحسين ممارسات الاستدامة الخاصة بالشركة. كما يرسخ بنك نزوى مكانته الرائدة كشريك مالي مفضل للخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة من خلال توفير مجموعة من حلول التمويل المصرفي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمسؤولة اجتماعيًا.

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