عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج.. ابنة أصالة تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام

شام الذهبي
شام الذهبي

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت شام الذهبي بصورة سيلفي و بإطلالة جذابة بدون مكياج  مما أثار إعجاب متابعيها.

 

وكشفت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، عن موعد زواجها خلال استضافتها في برنامح" معكم " الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ، حيث تواجد خطيبها أحمد بين الحضور.

 

ووجهت مني الشاذلي سؤالا لشام: "هل سيكون الزواج في 2022، لترد نعم سيكون هذا العام ".

 

وحكى أحمد خطيب شام  أنه يعرفها منذ زمن بعيد، لأن بينهما أصدقاء مشتركين، وردًا على سؤال أن فكرة الارتباط عادة ما تأتي عقب الكثير من التفكير، قال "لما الارتباط بيكون من القلب مش بنحتاج تفكير"، واختتم واصفا شام بأنها ملاك متحرك.

شام الذهبي التواصل الاجتماعي إطلالة جذابة أصالة انستجرام زواج

موضوعات متعلقة

كارمن بصيبص تشارك متابعيها كواليس مسلسل عروس بيروت على إنستجرام

بإطلالة شتوية.. سارة نخلة تتألق في أحدث ظهور لها

ببدل الرقص.. دينا وهند صبري تخطفان الأنظار من كواليس مسلسل "البحث عن علا"

مع الجميلة.. تامر هجرس يخطف الأنظار بصحبة غادة عادل

بحبك يا عسل.. مي سليم تتغزل في شقيقتها ميس.. شاهد

بعد تقديم الخاتم.. نور عمرو دياب تخطط لحفل زفافها

بصورة سيلفي.. تامر هجرس يخطف الأنظار في أحدث ظهور له عبر انستجرام

بإطلالة صباحية.. ليلى أحمد زاهر تخطف قلوب متابعيها

ترشيحاتنا

انطلاق فعاليات التدريب البحرى الدولى "IMX/CE22" بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر

اعلان نتائج طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بالتقديرات ..اعرف تقديرك |صور

بسبب لون فستانها.. عروس تطرد شقيقة زوجها في حفل زفافها

بعد تحذير الخبراء .. أسوأ المكملات الغذائية المضرة بالصحة

حكم لبس الخاتم في السبابة.. اعرف الضوابط الشرعية للرجل والمرأة

وليد سليمان أخويا الكبير.. إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم بشأن نتيجة رابعة ابتدائي وأولى وثانية ثانوي.. تفاصيل

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

المغرب..والدة الطفل ريان تروي تفاصيل آخر مرة رأته فيها قبل سقوطه بالبئر

الداخلية: مقطع فيديو احتجاز أحد الأشخاص مفبرك لغل أيدي الشرطة عن ملاحقته

طقس اليوم.. الأرصاد: شديد البرودة ليلا ورياح مثيرة للرمال والأتربة مع فرص لسقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

وزير التعليم يحذر: رابط مسابقة الـ30 ألف معلم المتداول «مزيف»

حضانات الأطفال أبرزها.. 6 فئات بالقطاع الصحي معفاة من ضريبة القيمة المضافة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشيخ طه إسماعيل.. كيف فشلت محاولات الزمالك في ضمه وسر اعتزاله

طريقة عمل شوربة البصل بـ 8 وصفات متنوعة

نشرة المنوعات.. امرأة تعرض زوجها للبيع.. سقوط رجل على قضبان المترو.. ومذيعة تحمل رضيعتها خلال النشرة

مذيعة تحمل رضيعتها خلال تقديم النشرة | فيديو

فيديو

3 أشخاص تناوبوا عليها.. بريطانية تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب داخل ميتا فيرس

خطف الأنظار في البحث عن علا.. هل الدكتور أحمد نجل طارق نور|فيديو

إعلان الطوارئ بعد خروج الوضع عن السيطرة.. ماذا يحدث في كندا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. ما سر الصندوق الأسود بجوار جثة الطفل ريان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ