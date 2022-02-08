بدون مكياج.. ابنة أصالة تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت شام الذهبي بصورة سيلفي و بإطلالة جذابة بدون مكياج مما أثار إعجاب متابعيها.

وكشفت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، عن موعد زواجها خلال استضافتها في برنامح" معكم " الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ، حيث تواجد خطيبها أحمد بين الحضور.

ووجهت مني الشاذلي سؤالا لشام: "هل سيكون الزواج في 2022، لترد نعم سيكون هذا العام ".

وحكى أحمد خطيب شام أنه يعرفها منذ زمن بعيد، لأن بينهما أصدقاء مشتركين، وردًا على سؤال أن فكرة الارتباط عادة ما تأتي عقب الكثير من التفكير، قال "لما الارتباط بيكون من القلب مش بنحتاج تفكير"، واختتم واصفا شام بأنها ملاك متحرك.