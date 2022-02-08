اقتراح برغبة لإنشاء تطبيق للترويج للمناطق الأثرية

أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، عن تقدمه باقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات والسياحة، بشأن إطلاق تطبيق الكتروني، معني بأهم الأحداث والتواريخ الأثرية في مصر بجانب الاكتشافات الجديدة وغيرها وبث فيديوهات من خلاله للترويج للسياحة.

وقال "محسب"، إنه تماشيا مع التطور التكنولوجي ودوره البارز، فلا بد من التنسيق بين وزارات السياحة والآثار والاتصالات لإطلاق تطبيق إلكتروني، معني بأهم تواريخ الأحداث السياحية في مصر والظواهر الأثرية بجانب الاكتشافات الأثرية الجديدة وغيرها وبث فيديوهات ترويجية عليه والعمل على دعمه بكافة الإمكانيات المطلوبة ليؤدي المطلوب منه.

وأوضح عضو مجلس النواب أن إحدى هذه الأحداث التي يمكن تضمينها هذا التطبيق، هي ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس للملك رمسيس الثانى بمعبد أبوسمبل، الذي يحدث يوم 22 فبراير الجاري، وهو حدث هام للغاية تتجه أنظار العالم إليه باعتباره واحدة من أندر الظواهر الفلكية فى العالم.

وأكد "محسب "ضرورة العمل على استغلال هذا الحدث وغيره من الأحداث التي تتم على مدار العام للترويج للسياحة في مصر، وتأكيد الوضع الآمن المناسب للسياحة والتنزه في مصر كافة أرجاء الجمهورية وخاصة أسوان التي تتمتع بمزايا سياحية عديدة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد السائحين الوافدين إلى 10 ملايين سائح في 2022، مضيفا: قد تجاوزت إيرادات السياحة خلال عام 2021، الـ 13 مليار دولار لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، ويجب العمل على زيادة هذه الإيرادات بأكبر قدر ممكن، والاعتماد على وسائل الترويج الإلكترونية سوف يساهم في ذلك لا محالة.