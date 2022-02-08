رئيس شركة مياه أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المعمل المركزي

تفقد المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد الموقف التنفيذي لإنشاءات المعمل المركزي (مرجعي) بمحطة مياه التشيكى المرشحة، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيها شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية.

وقال المهندس هشام درة أن الشركة تولى اهتماما بالغاً بالالتزام بمعايير جودة المياه وصولاً للتميز والريادة واستدامة الخدمة المقدمة، مع مراعاة معايير إجراء التحاليل البكتريولوجية والكيميائية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية للتأكد من جودة المياه استناداً إلى الكود المصري رقم 48.

وأكد رئيس الشركة أثناء المرور أن الدافع وراء إنشاء معمل مركزي يأتى من خلال السعي لتكوين شبكة مترابطة من المعامل موزعة بجميع أنحاء المحافظة على مستوى محطات المياه والصرف الصحي ولن يتأتى ذلك إلا من خلال توجيه جم الاستثمارات في مجال المعامل لخلق شبكة مترابطة من المعامل الفرعية لتحليل عينات المياه والصرف الصحى والرجوع إلى المعمل المركزى بما يحويه من عدد (3) معامل رئيسية ما بين ( معمل التحاليل والقياسات العضوية، ومعمل الكيمياء غير العضويةInorganic Laborator ، المعمل الميكروبيولوجى) والجارى تدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء أدق التحاليل الخاصة بالمياه لتحقيق الجودة التامة المقدمة ليكون معمل مرجعي على مستوى كافة قطاعات الشركة وجميع الشركات الشقيقة.

وشدد " درة" أثناء جولة المرور على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني وسرعة نهو الأعمال الإنشائية استعدادا لتوريد عدد من الأجهزة المعملية الحديثة ما بين جهاز ICP-MS لقياس العناصر المعدنية الموجودة في المياه، وجهاز GC-MS لقياس المواد العضوية ، وجهاز GC-ECD لعمل تحليل كمى ونوعى للمركبات العضوية ، وجهاز LC-MS/MS ، وجهاز FTIR ، وجهاز IC، وأجهزة معملية أخرى لرصد حدوث أى تلوث في المياه، واستكمال قياس جميع عناصر المياه لإجراء كافة التحاليل المعملية وتنقية مياه الشرب.

يأتى ذلك في إطار السعي نحو جعل منظومة المياه تترأس الخدمات التى تقدمها الشركة لعملائها الكرام من حيث الريادة والتميز والاستدامة فضلا عن سرعة الاستجابة لشكاوى العملاء بصورة فورية والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم سعيا للوصول الى أعلى معدلات الرضا عن الخدمة المقدمة لمنتفعيها.

0e3b3b1d-2cb0-4cdf-8427-4a2bb3b3d4f8

1b3256d8-67ae-4f3c-8ef4-2cac4baf17fa

8c71e79d-6443-4c68-8bf3-ab297faea53d

340e723e-d3fc-4190-b463-05d4f1a2e238