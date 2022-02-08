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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء .. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالقليوبية

تصادم
تصادم

أصيب 6 أشخاص اثر حادث تصادم بين سيارتين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة فى القليوبية وجرى نقل المصابين لمستشفي قليوب العام. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث والتنفيذية لمكان الحادث وتم رفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها أمام المواطنين وتولت النيابة التحقيق.


وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية يفيد وقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص محملة بالركاب. 


وجرى اخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة كلا من ايمان ابراهيم ٢٥ سنة، وسناء ابو اليزيد 45 سنة، وصباح عبدالمنعم 43سنة،واحمد خيرى 34سنة،واحمد محمد 38 سنة، وأحمد إبراهيم 35سنة

 وتم نقل المصابين لمستشفيات ناصر العام وقليوب العام لاتخاذ اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية حركة المرور الحركة المرورية حادث تصادم سيارة المباحث الجنائية مدير المباحث الجنائية قسم شرطة ثان شبرا الخيمة

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