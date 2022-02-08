أبرزها غرفة سرية.. عائلة تجد أشياء مخيفة في منزلها الجديد| صور

تعرض زوجان جديدان لصدمة كبيرة من نوعها عند اكتشافهما غرفة سرية وأشياء مخيفة داخل منزلهما الجديد الذي اشترياه عن طريق مزاد علني بدون مشاهدة سابقة أو تحقق من الأوراق.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره الزوجان وحقق مشاهدات كبيرة على تطبيق «تيك توك» عثور الزوجين في العقار المدرج على أنه تاريخي لكنه في الحقيقة وصفوه بأنه «غلطة العمر» على غرفة سرية مخبأة خلف باب خلفي وكتاب مقدس في صندوق غريب ورسومات تعويذية.

باب الغرفة السرية

وعلق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو من خلال الآلاف التعليقات متوسلين إلى الزوجين أن يغادروا بمفردهم المنزل خوفاً من أن يكون المنزل مسكوناً من أشباح.

باب المنزل

وقالت سيدة تدعى ليا: «لم أحس بشعور جيد بمشاهدة هذا!»، وأضافت سيدني بيكوك: «هناك أشباح في ذلك المنزل»، وتابعت ناتاشا: «يبدو وكأنه فيلم طارد الأرواح الشريرة».

باب الغرفة السرية

شنطة غامضة

أشياء مخيفة بالمنزل

كافيه مسكون



سجل مقطع فيديو مروع عدداً من الحوادث الخارقة داخل كافيه مسكون في المملكة المتحدة البريطانية، حيث ظهرت العفاريت تتجول حول الزبائن.

وشهدت حانة Black and Gray Pub البريطانية في موربيث بـ دارلينجتون أحداثًا غريبة منذ تولي الأختين ريشيل ستوكز وآشلي نايسبيت إدارة المكان.

يخشى موظفو الحانة من القدوم إلى العمل أو النزول في القبو بعد سلسلة من الحوادث المخيفة التي ظهرت فيها العفاريت والأشباح تتجول داخل المكان.



يقول أصحاب الحانة بأنهم سمعوا دويًا عاليًا في الطابق السفلي وقلقوا أن هناك لصوصاً يحاولون سرقة المشروبات الكحولية، حتى أنهم اتصلوا بالشرطة، وعندما وصل المسئول إلى القبو كان فارغًا تمامًا.

وبمراجعة كاميرات المراقبة رصدوا ظلالًا تبدو بشرية تمر عبر منطقة البار، وبين الزبائن.

وبعد يومين من الحادث، قامت آشلي بدعوة خبير خوارق، وطلبت من الأشباح إثبات وجودهم عن طريق تحريك القلم الذي احتفظت به على راحة يدها.

وبعد ثوانٍ قليلة تحرك القلم بالفعل من تلقاء نفسه مما أرعب آشلي وأسقطت القلم على الأرض.

وتختتم آشلي: «تعرضنا بعد ذلك لحوادث أكثر غرابة، بدءًا من تطاير أجهزة iPad من على الأرفف، وفتح أبواب الثلاجة خلف البار وسماع الكثير من وقع خطوات الأقدام».