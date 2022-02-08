عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أبرزها غرفة سرية.. عائلة تجد أشياء مخيفة في منزلها الجديد| صور

غرفة سرية وأشياء
غرفة سرية وأشياء مخيفة.. صدمة عائلة عند شرائها منزل جديد

تعرض زوجان جديدان لصدمة كبيرة من نوعها عند اكتشافهما غرفة سرية وأشياء مخيفة داخل منزلهما الجديد الذي اشترياه عن طريق مزاد علني بدون مشاهدة سابقة أو تحقق من الأوراق. 

مسكون بالأشباح ..رصد وجوه شيطانية أثناء احتراق منزل مثير للجدل..صور

بداخلها رسالة غريبة.. طالب يكتشف غرفة سرية في مرحاض مدرسته.. شاهد

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره الزوجان وحقق مشاهدات كبيرة على تطبيق «تيك توك» عثور الزوجين في العقار المدرج على أنه تاريخي لكنه في الحقيقة وصفوه بأنه «غلطة العمر» على غرفة سرية مخبأة خلف باب خلفي وكتاب مقدس في صندوق غريب ورسومات تعويذية.

باب الغرفة السرية

وعلق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو من خلال الآلاف التعليقات متوسلين إلى الزوجين  أن يغادروا بمفردهم المنزل خوفاً من أن يكون المنزل مسكوناً من أشباح. 

باب المنزل

وقالت سيدة تدعى ليا: «لم أحس بشعور جيد بمشاهدة هذا!»، وأضافت سيدني بيكوك: «هناك أشباح في ذلك المنزل»، وتابعت ناتاشا: «يبدو وكأنه فيلم طارد الأرواح الشريرة». 

باب الغرفة السرية
شنطة غامضة
أشياء مخيفة بالمنزل

كافيه مسكون


سجل مقطع فيديو مروع عدداً من الحوادث الخارقة داخل كافيه مسكون في المملكة المتحدة البريطانية، حيث ظهرت العفاريت تتجول حول الزبائن.

وشهدت حانة Black and Gray Pub البريطانية في موربيث بـ دارلينجتون أحداثًا غريبة منذ تولي الأختين ريشيل ستوكز وآشلي نايسبيت إدارة المكان.

يخشى موظفو الحانة من القدوم إلى العمل أو النزول في القبو بعد سلسلة من الحوادث المخيفة التي ظهرت فيها العفاريت والأشباح تتجول داخل المكان.


يقول أصحاب الحانة بأنهم سمعوا دويًا عاليًا في الطابق السفلي وقلقوا أن هناك لصوصاً يحاولون سرقة المشروبات الكحولية، حتى أنهم اتصلوا بالشرطة، وعندما وصل المسئول إلى القبو كان فارغًا تمامًا.

وبمراجعة كاميرات المراقبة رصدوا ظلالًا تبدو بشرية تمر عبر منطقة البار، وبين الزبائن.

وبعد يومين من الحادث، قامت آشلي بدعوة خبير خوارق، وطلبت من الأشباح إثبات وجودهم عن طريق تحريك القلم الذي احتفظت به على راحة يدها.

وبعد ثوانٍ قليلة تحرك القلم بالفعل من تلقاء نفسه مما أرعب آشلي وأسقطت القلم على الأرض.

وتختتم آشلي: «تعرضنا بعد ذلك لحوادث أكثر غرابة، بدءًا من تطاير أجهزة iPad من على الأرفف، وفتح أبواب الثلاجة خلف البار وسماع الكثير من وقع خطوات الأقدام». 

 

زوجان جديدان غرفة سرية مزاد علني تيك توك العقار المدرج الزوجين كتاب مقدس صندوق غريب مقطع الفيديو وسائل التواصل

ترشيحاتنا

ريم البارودى لـ ابن خالد النبوى: سفاح الأندر إيدج

مفاجآت جديدة تتكشف.. الطفل ريان عانى نزيفًا 100 ساعة في قاع البئر "فيديو"

جبالي طالب بحذفها.. الحكومة تعترض علي وصف النواب لوزير التعليم "بينام بالليل ويصحي يهلوس"

أبرزها غرفة سرية.. عائلة تجد أشياء مخيفة في منزلها الجديد| صور

مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون الشهر العقاري

تقارير الغرب ضجيج بلا طحين.. المبادرات الصحية شاهدة على احترام الدولة لأبنائها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لترتيبات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

اعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالتقديرات ..اعرف تقديرك |صور

تغييرات محتملة في الجهاز الفني لمنتخب مصر

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للاندية.. 3 طرق سهلة ومجربة

ماتوا يوم الصباحية.. القصة الكاملة لاختناق زوجين بسبب الدفاية في الفيوم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

انطلاق فعاليات التدريب البحرى الدولى "IMX/CE22" بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر

الشيخ طه إسماعيل.. كيف فشلت محاولات الزمالك في ضمه وسر اعتزاله

فيديو

بعد ريان.. تفاصيل مأساة الطفل هيثم الليبي ضحية البئر.. فيديوجراف

هتموتي مني.. برلنتي عامر طليقة سعد الصغير تهاجم زوجته الأولى

فنانة شهيرة تنشر فيديوهات إباحية.. ما قصتها

3 أشخاص تناوبوا عليها.. بريطانية تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب داخل ميتا فيرس

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ