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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية ومساعد وزير الصحة يدشنان حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا ..صور

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي والوفد المرافق له بمكتبه بالديوان العام ، تأتي هذه الزيارة علي هامش تدشين أول حملة مكبرة علي مستوى الجمهورية للتطعيم ضد فيروس كورونا والتي إنطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير وحتي يوم الخميس الموافق 24 من نفس الشهر ، تحت شعار( لا انتظار - لا زحام ) ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة ، ووكيلي مديرية الشئون الصحية بالمنوفية .


في بداية اللقاء رحب محافظ المنوفية بمساعد وزير الصحة ، مشيراً أنه منذ بدء جائحة كورونا وهو لا يدخر جهداً  في تقديم الدعم الكامل  والمستمر للقطاع الصحي ، وذلك من خلال تخصيص نسبة عالية من أسرة المستشفيات المركزية لخدمة مرضى كورونا ومنظومة الأكسجين وتنفيذ العديد من القوافل الطبية المتنقلة بكافة القري النائية والنجوع لضمان تلقي المواطنين اللقاحات .


وخلال اللقاء أكد محافظ المنوفية أننا اليوم بصدد تدشين أول حملة مكبرة علي مستوى الجمهورية للتطعيم ضد فيروس كورونا بكافة مراكز ومدن المحافظة ، وذلك من خلال مرور 1700 فرقة ثابتة بالاضافة إلي الفرق المتنقلة تستهدف الوصول لمختلف الفئات وبالأخص كبار السن والغير قادرين علي الحركة دون اشتراط التسجيل المسبق علي المنظومة الإلكترونية لوزارة الصحة لضمان تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول لأعلى نسبة مستهدفة بنطاق المحافظة .


 أشاد مساعد وزير الصحة للطب الوقائي بجهود المحافظ وسعيه الدائم في تقديم الدعم الكامل للمنظومة الصحية بالمحافظة ، مشيراً أنه تم إختيار " المنوفية " لإطلاق الحملة كونها محافظة وسطية من حيث تعداد السكان والموقع الجغرافي المتميز  ، ومشيداً بجهود مؤسسات الدولة في توفير كافة التطعيمات بأنواعها  للتصدي لجائحة كورونا من خلال نقاط التطعيم الثابتة والمتحركة المنتشرة علي مستوي الجمهورية .


وعقب اللقاء دشن محافظ المنوفية ومساعد وزير الصحة للطب الوقائي بدء إنطلاق أول حملة مكبرة للتطعيم ضد فيروس كورونا من أمام مقر ديوان عام المحافظة ، وأكد المحافظ أنه تم التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتكثيف الحملات التوعوية علي كافة المنصات الإعلامية بنطاق المحافظة لتسهيل مأمورية الفرق المتنقلة وتذليل كافة العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم  لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها ، وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أنه تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات بالحملة من خلال تجهيز وتدريب  1700 فرقة طبية ثابتة ومتحركة بمواعيد محددة ، تشمل كل فرقة 3 أفراد ( مسجل بيانات ، ممرض ، مسئول لتقديم التوعية الصحية ) وذلك لضمان تغطية كافة المناطق بالحضر والريف ، بالاضافة الي أماكن التجمعات أمام المصالح الحكومية والأسواق ، مشيراً أنه يتم الإعلان عن فعاليات الحملة يومياً عبر البوابة الإلكترونية لمديرية الشئون الصحية وذلك لحث المواطنين علي الإقبال لتلقي اللقاح ، ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات التطعيم أمام المساجد الكبري والكنائس لتطعيم أكبر عدد من المواطنين .


وتفقدا محافظ المنوفية ومساعد وزير الصحة للطب الوقائي مبني الجوازات بمجمع المصالح والمركز الصحي بشبين الكوم وذلك لمتابعة إنتظام سير عمل الحملة والتأكد من تقديم اللقاح للمواطنين ، حيث تفقدا مسارات التطعيم بالمركز الصحي والإطمئنان علي نسبة الإقبال المواطنين ، ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتكثيف الفرق التطعيم بالمركز لإستيعاب تزايد أعداد المواطنين حفاظاً علي الصحة العامة .

اخبار المحافظات محافظة المنوفية وزارة الصحة حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا المنوفية

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