أبطال بلا كأس.. الجمهور يتغنى بمنتخب مصر رغم خسارة أمم أفريقيا.. فيديو

خسر منتخب مصر، فرصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، بعد الهزيمة أمام نظيره منتخب السنغال، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة النهائية للبطولة الأفريقية.

ورصدت عدسة صدى البلد آراء الجماهير المصرية حول أداء المنتخب الوطني عقب فقد اللقب الأفريقي، وجاءت جميعها تشجيعية بعد الإشادة بالمجهود الكبير الذي قدموه خلال البطولة.

وقال محمود حسني، أنه حزين بعد فقد اللقب ولكنه فخور باكتشاف لاعبين مميزين في طريقهم لتحقيق بطولات كثيرة قادمة، منهم: محمد عبد المنعم، والحارس أبو جبل.

وتابع أحمد محمد، أن المنتخب المصري قدم بطولة استثنائية، وأدى اللاعبون برجولة عالية كافة المباريات، والإجهاد كان عاملا مؤثرا في الخسارة خاصةً بعد خوض أكثر من لقاء بوقت إضافي ١٢٠ دقيقة، ومجهود ذهني كبير خلال البطولة ، مضيفا أ، اللاعبين يستحقوا الدعم والإشادة.

وأشار حازم محمد، أن المنتخب قادر على تخطي خسارة اللقب الإفريقي، والاستعداد لمونديال قطر خلال المباريات التي تنتظره الشهر القادم، مثنيا على أداء لاعبي المنتخب الوطني .

وأوضح كريم يوسف، أنه يفخر بأداء منتخب مصر برغم الهزيمة، وبدموع الحزن عبر عن حسرته بهزيمة جاءت عن طريق ركلات الحظ، بعد تفوق وتصدى رائع من الحارس أبو جبل الذي بذل مجهودا كبيرا خلال البطولة، وأكد أنه أحد عناصر نجاح الفريق وتألقه برغم الإجهاد والاصابات أثبت بسالته ورجولته على أرض الملعب.



وينتظر منتخب مصر الأول لكرة القدم، منافسات في غاية الأهمية عقب نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 ,والتى أقيمت بالكاميرون، حيث سيكون على موعد مع تحديات قوية خلال عام 2022.

يبدأ التحدي أمام منتخب السنغال الذي لعب أمامه الفراعنة في نهائي كأس الأمم الأفريقية ، ليخوض المنتخب المصري مباراتي المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم في مارس المقبل.

تبدأ التصفيات بمواجهة في القاهرة تقام بين 24 و26 مارس، على أن تكون العودة خلال الفترة من 27 و29 من الشهر ذاته في السنغال.

حلم أفريقي جديد

تبدأ تصفيات أمم أفريقيا 2023 خلال العام الجاري أيضا، حيث سيلعب المنتخب المصري مرحلة المجموعات التي لم تجرى قرعتها بعد.

ويلعب المنتخب المصري 4 مباريات خلال الفترة من 1 وحتى 14 يونيو القادم.

ويتبقى بعد ذلك الجولتين الخامسة والسادسة حيث ستقام خلال الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر.