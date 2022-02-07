الكومي: منتخب مصر أصبح يمتلك جيلا قادرا على تحقيق النجاحات

أكد إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة المصري، أن منتخب مصر اكتسب جيلا جديدا قادرا على تحقيق النجاحات في المستقبل رغم خسارة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وقال الكومي فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "هناك علامات تؤكد أن هذا الجيل الحالي لمنتخب مصر الوطني سيحقق العديد من النجاحات، ومن الممكن في كرة القدم ألا تحصد بطولة ولكن تكسب جيل ولاعبين يحققون لك نجاحات في المستقبل".

وأضاف: "حزن لاعبي منتخب مصر وشعورهم بالمسؤولية وانتظارهم لمواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم علامات تشير إلى أن مصر اكتسبت جيلا مميزا".

وخسر منتخب مصر نهائي كأس الأمم الأفريقية، أمام منافسه السنغال بعد مباراة امتدت لركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 4-2، أمس الأحد على ملعب باول بيا ستاديوم في الكاميرون.

وخسر المنتخب المصري نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الثاني بعد نسخة 2017 في الجابون، فيما فاز المنتخب السنغالي بالمباراة بعد خسارة نهائي 2019.